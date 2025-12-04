¡No la tenía nadie! Revelan la real famosa que coqueteó con Nico Occhiato y desató la ira de Flor Jazmín Peña

Y ahí agregó de qué otra famosa se trata: “¿Saben quién le molestó a ella(Flor Jazmín Peña)? Wanda Nara. Va a ser la conductora del programa donde voy a participar dentro de poco (MasterChef Celebrity) pero no me importa nada".

En ese sentido, Yanina Latorre detalló la acción que habría realizado la conductora del reality y que molestó mucho a la novia de Occhiato: "No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado. Wanda le tocó la rodilla y se hizo bien la bolu...”.

"Llegó última pero cuando ella entra diosa, caminando, entra, se sienta y pasó su mano por la rodilla de Occhiato y eso la molestó. Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor Jazmín está paranoica”, concluyó sobre la furia de Flor Jazmín Peña con Wanda Nara.

Julieta Poggio contó la verdad de lo que pasó con Nico Occhiato en los Personajes del Año de Gente

Julieta Poggio contó su verdad sobre el supuesto cara a cara con Nico Occhiato en la gala de los Personajes del Año de Revista Gente ante la versión que se instaló de la furia que tendría Flor Jazmín Peña, novia del conductor, con ella.

La ex participante de Gran Hermano decidió salir al cruce de lo que se comentó y aclarar lo sucedido: “No sé de dónde sacaron eso. No crucé palabra en toda la noche”, expuso la actriz en diálogo telefónico con Pepe Ochoa en Bondi Live.

“¿De dónde saca Mariana Brey que fuiste vos la que lo coqueteó?”, indagó el conductor ante lo que circuló. Con ironía y haciendo una referencia indirecta al conflicto reciente con la China Suárez, Julieta Poggio respondió: “Será porque esta semana tuve quilombitos. No sé, no entiendo por qué me buscan quilombos”.

Y para evitar nuevas versiones de lo que dejó la gala de la revista, aclaró de forma tajante: “No sé por qué inventaron eso. Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta, me gusta más Flor Jazmín”.