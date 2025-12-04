¡Bomba! Fer Dente reveló la verdad de la "apoyada de pechos" de Wanda Nara a Nico Occhiato

De esta manera, en medio de los dimes y diretes que circularon en las rede sociales, Fer Dente optó mantenerse al margen. Eso sí, no dudó en destacar la relación de Occhiato y Peña: “Lo único que voy a decir es que los dos funcionan muy bien como pareja. Algo le había molestado y Nicolás fue un caballero, estaba como muy bien conteniendo a ella. Algo pasó, pero la verdad es que me hubiera encantado ver qué pasó”, confió políticamente correcto.

Por último, a pesar de haber sido señalado como testigo directo del supuesto episodio, Dente fue diplomático: “No sé si fue Wanda, yo no la vi a Wanda”.

Fer Dente y Moria Casán - El saludo de Wanda a Occhiato - captura La mañana con Moria

Yanina Latorre expuso el coqueteo de Wanda Nara con Nico Occhiato que desató la ira de Flor Jazmín Peña

La esperada gala de Los Personajes del Año de Revista Gente, realizada el martes en Puerto Madero, no solo reunió brillo y looks impecables, sino que también dejó tras de sí un clima cargado de roces y situaciones que incomodaron a más de una figura del ambiente.

Uno de los temas que rápidamente empezó a circular entre los invitados –y después en los programas de espectáculos– fue el fuerte malestar de Flor Jazmín Peña a raíz de un gesto hacia su pareja, Nico Occhiato. En un primer momento, las versiones apuntaron a dos nombres muy instalados en el medio: Julieta Poggio, ex Gran Hermano, y la conductora Laurita Fernández. Sin embargo, esas sospechas no tardaron en ser desmentidas.

Fue Yanina Latorre quien, desde el programa SQP (América TV), decidió aclarar a quién apuntaba realmente la reacción de Flor Jazmín. Según explicó la panelista, ni Poggio ni Fernández fueron las protagonistas del gesto que incomodó a la bailarina. "No sé por qué le echan la culpa a Juli Poggio, ni siquiera estaba ahí, digo: ¿qué sos linda y sos Tatiana?", lanzó con ironía. Luego agregó que la ex GH quedó injustamente expuesta: "Todos los fans de la China la están hateando mucho a Juli y al viralizarse la historia, para mí, la expusieron".

Acto seguido, Latorre puso sobre la mesa el verdadero nombre que, según ella, encendió la bronca de Flor. "¿Saben quién le molestó a ella (Flor Jazmín Peña)? Wanda Nara. Va a ser la conductora del programa donde voy a participar dentro de poco (MasterChef Celebrity), pero no me importa nada", aseguró sin filtros.

La panelista también describió cuál habría sido el desplante de Wanda que generó tanta tensión. "No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado. Wanda le tocó la rodilla y se hizo bien la bolu...", detalló, dejando entrever que el gesto fue suficiente para encender la incomodidad.

Según su relato, la conductora de MasterChef llegó sobre el final, pero hizo notar su presencia: "Llegó última, pero cuando ella entra, diosa, caminando, se sienta y pasó su mano por la rodilla de Occhiato, y eso la molestó", describió. Finalmente, Latorre cerró su análisis sin tomar partido: "No sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor Jazmín está paranoica".

Así, el episodio sumó un nuevo capítulo al detrás de escena de una gala que, una vez más, dio tanto material fuera de cámara como dentro de ella.