El desubicado mensaje que le envió la mujer de Aníbal Lotocki al hermano de Silvina Luna

“Nadie se merece la persecución, la amenazas. esto no está bien”, dijo María José Favón. “Me parece muy injusto todo esto. Con eso no digo que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina”, sumó la mujer de Lotocki.

También se refirió a Ezequiel Luna, el hermano de la actriz: “A Ezequiel no lo conozco pero yo sé lo que es perder a una hermana. Yo perdí a la mía hace un año y por eso lo entiendo”.

“Mucha gente festeja que yo haya perdido a mi hermana. Hay una locura social muy grande”, dijo.

“Realmente pienso en Ezequiel desde ese lugar, el hecho de perder una hermana, y me duele mucho. Me duele. Me gustaría, algún día, no sé en qué situación o en qué momento, pero sentarme a charlar con él”, agregó.

“No lo conozco, pero realmente pienso mucho en él. Sé que ha quedado solo, claramente”, afirmó.