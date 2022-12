El "Dibu" Martinez se conmovió con un nene y terminó teniendo un gesto muy importante

image.png

Al ver las imágenes, Dibu Martínez se super emocionó y decidió hacerle un super regalo: mandarle un video desde su habitación de la concentración argentina de Qatar para darle ánimos.

“Hola Brian, acá el Dibu te habla, vi cómo atajabas y la verdad me emocionó mucho. Gracias por tu apoyo, gracias por querer ser arquero como yo. Seguí intentándolo, seguí atajando, que la verdad me encantó el video. Te mando un abrazo grande y espero que el domingo disfrutes el partido. ¡Chau crack!”, dijo el arquero que el domingo se pondrá los guantes para jugar la final más importante del mundo.

La mamá de Brian contó que al nene le encantó la sorpresa: "Fue emocionante ver la cara de mi hijo cuando lo escuchó, era algo que no tiene precio saber que quien él admira le da un aliento a no bajar los brazos y seguir luchando. Es algo que como madre se lo agradezco de corazón, ya que no es fácil para un niño tan chiquito que le encanta y le apasiona el futbol no poder caminar, es algo duro para la vida de él pero estás caricias de aliento llenan el alma de mi hijo".

Un niño se dibujó la camiseta de Lio Messi para alentar a la selección y generó algo inesperado

La pasión por la Selección Argentina trasciende las fronteras. No solo Muchos fanáticos del fútbol de alrededor del mundo cayeron a los pies de Lionel Messi, conmovidos por su enorme talento.

Esto le pasó a un niño de Ecuador, el jovencito -que al parecer tiene una familia humilde- no pudo comprar la camiseta de la Pulga y decidió dibujarla. Primero hizo el “10”, luego el Messi y los pegó en su espalda, sobre una remera. En la parte de adelante, dibujó el logo de la AFA y también lo pego.

La imagen del niño con esa camiseta improvisada enterneció a todos y sobre todo al influencer Gerónimo Benavides, Momo, que decidió hacer una cruzada con la gente de ese país para que lo encuentren y de esa manera regalarle una camiseta de verdad.

Momo y que supo ser la voz de la Selección Argentina en los estadios de Qatar hasta ser suspendido por la FIFA, publicó: "La pasión y el amor se expresan de muchas maneras".

"El niño creo que es de Ecuador, si fuera en Argentina le regalo una camiseta sin dudarlo. Pero si alguien de Ecuador lo conoce se la compro desde acá y se la hacemos llegar", escribió y un rato más tarde anunció: "¡Y lo encontramos nomás!".

El niño es de Cuenca y ya están organizando todo para hacerle llegar la camiseta de Lio y que pueda alentar el domingo a la Selección como corresponde.