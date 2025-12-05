Trump volvió a referirse a Milei en la previa del sorteo del Mundial

En la presentación, en la que estuvo acompañado por el titular de la FIFA Gianni Infantino, también fue consultado por la chance de ver en acción a Lionel Messi. Aunque elogió al capitán argentino, a quien calificó como “fantástico”, desvió la respuesta hacia un encuentro reciente que mantuvo con el portugués Cristiano Ronaldo, otra de las figuras que participarán del próximo Mundial.

La familia del mandatario estadounidense tuvo contacto cercano con Messi en los últimos días. Ivanka Trump, hija del presidente, asistió a la goleada del Inter Miami frente a Nashville SC, un triunfo que dejó a Las Garzas en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS. En ese partido, sus tres hijos ingresaron al campo del Chase Stadium acompañando a los jugadores, entre ellos la estrella rosarina.

El guiño de Trump hacia Messi se inscribe en la sintonía que en los últimos meses consolidaron el mandatario norteamericano y Milei, una relación que derivó en acuerdos financieros que resultaron clave para la Argentina en un contexto marcado por la tensión de los mercados antes de las elecciones.

Trump recibió el Premio de la Paz

Trump recibió el premio de la FIFa Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA y brindó un breve discurso desde el escenario. (Foto: Reuters).

Lo acompañaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó el Premio de la Paz, un reconocimiento que la organización que administra el fútbol a nivel global instituye en esta ceremonia.

