El grosero error en la edición de MasterChef Celebrity que dejó todo al descubierto: "Te manipulan"

"Vos estás viendo el programa conmovido y de repente te aparecen Evangelina Anderson y Maxi López que no están en el programa, es rarísimo esto, llama mucho la atención. La gente también en las redes empezó a darse cuenta", observó Pallares sobre el insólito error al aire en la edición del programa.

"Es como una perla que sirve como ejemplo para darse cuenta que hacen lo que quieren con vos, te manipulan como espectador", finalizó Lussich sobre el error expuesto al aire en MasterChef Celebrity.

masterchef error al aire

masterchef error al aire 2

Wanda Nara y Sofía Gonet confesaron en MasterChef Celebrity qué retoques estéticos se hicieron

Wanda Nara y Sofía Gonet se animaron a hablar en MasterChef Celebrity (Telefe) de sus retoques estéticos entre risas y anécdotas.

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, y la conductora Wanda Nara se refirieron abiertamente de sus retoques estéticos en plena gala.

"¿Podría tener un lugar en Tegui esta camarera, Germán?", preguntó Wanda con picardía. La respuesta de Germán Martitegui sorprendió a todos: "Ella estuvo en Tegui, cocinó conmigo y fue un éxito".

La Reini no dudó en confirmar la anécdota: "Sí, es verdad y emplaté los helados de mandarina". El ácido integrante del jurado, fiel a su estilo, sumó un comentario filoso: "No sé si en la época de camarera tenía toda esta producción".

Y con total honestidad, Sofía retrucó: "No, fue seis caras atrás". A lo que Wanda agregó: "Bueno, todos éramos otros un par de años atrás".