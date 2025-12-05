El grosero error en la edición de MasterChef Celebrity que dejó todo al descubierto: "Te manipulan"

En la edición de MasterChef Celebrity (Telefe) ocurrió un hecho que tomó relevancia y no pasó inadvertido entre los seguidores del programa que conduce Wanda Nara.
En Intrusos analizaron al aire un marcado error en la edición de MasterChef Celebrity que fue muy comentado desde las redes en las últimas horas.
Desde Intrusos (América Tv) se refirieron a un particular error en la edición del último capítulo y que quedó en evidencia donde aparecieron en escena Evangelina Anderson y Maxi López mientras se le hacía una devolución al plato del Chino Leunis cuando ya no tendrían que aparecer en esa instancia del reality.
"Lo que vamos a ver ahora no es inteligencia articial, pasó ayer al aire en el canal número uno de este país y en el programa más visto de la televisión argentina. Porque mientras se daba la devolución al plato del Chino Leunis, por detrás de él pasaban cosas raras. Entonces uno se pregunta: si pasa eso al aire, ¿qué pasará que no vemos?", introdujo Adrián Pallares.
Ante la exposición de ambos cortes de imágenes y quedar en evidencia la equivocación en la edición final del programa, Rodrigo Lussich explicó: "Esto obviamente es editado le piden al protagonisa que se paren para insert, poner imagen sobre imagen para que no se vea un corte. Y es ahí que pusieron evidentemente la imagen de un día que tenían que estaba Maxi López".
"Vos estás viendo el programa conmovido y de repente te aparecen Evangelina Anderson y Maxi López que no están en el programa, es rarísimo esto, llama mucho la atención. La gente también en las redes empezó a darse cuenta", observó Pallares sobre el insólito error al aire en la edición del programa.
"Es como una perla que sirve como ejemplo para darse cuenta que hacen lo que quieren con vos, te manipulan como espectador", finalizó Lussich sobre el error expuesto al aire en MasterChef Celebrity.
Wanda Nara y Sofía Gonet se animaron a hablar en MasterChef Celebrity (Telefe) de sus retoques estéticos entre risas y anécdotas.
Sofía Gonet, más conocida como La Reini, y la conductora Wanda Nara se refirieron abiertamente de sus retoques estéticos en plena gala.
"¿Podría tener un lugar en Tegui esta camarera, Germán?", preguntó Wanda con picardía. La respuesta de Germán Martitegui sorprendió a todos: "Ella estuvo en Tegui, cocinó conmigo y fue un éxito".
La Reini no dudó en confirmar la anécdota: "Sí, es verdad y emplaté los helados de mandarina". El ácido integrante del jurado, fiel a su estilo, sumó un comentario filoso: "No sé si en la época de camarera tenía toda esta producción".
Y con total honestidad, Sofía retrucó: "No, fue seis caras atrás". A lo que Wanda agregó: "Bueno, todos éramos otros un par de años atrás".