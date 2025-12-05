La nueva serie dramática "Belleza perfecta" se estrena en streaming: dónde y cuándo se podrá ver

Belleza perfecta Disney 3 Foto: Gentileza Prensa Disney

El elenco de la serie Belleza Perfecta en Disney+

Las estrellas invitadas incluyen a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, Belleza Perfecta de FX cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun. Está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también se desempeña como consultor. Belleza Perfecta es una producción de 20th Television.

Belleza perfecta Disney 4 Foto: Gentileza Prensa Disney

