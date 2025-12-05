¡Inesperada guerra! Zaira Nara y Cami Mayan enfrentadas por un hombre: ya se sabe quién es

Bauletti en el stream buscando a Cami Mayan

Ante esta situación que rápidamente se hizo viral, desde Patria y Familia, los compañeros de Camila le consultaron justamente por Bauletti. Y la ex de Mac Allister, quien siempre se caracterizó por ser frontal, hizo saber que Baulo, como también le dicen a Santiago Baietti, le parece "fachero".

Al tiempo que deslizó: "Lo que pasa es que yo una vez lo vi acá, ellos vinieron y decían algo como que ellos no invitan a las pibas a salir. Bueno, ¿Qué hacés?", se preguntó Camila abiertamente dejando expuesto al streamer de apenas 23 años. La pregunta ahora es si Bauletti se decidirá por alguna de las dos para invitar a salir e intentar conquistarla.

Cómo quedó el vínculo de Zaira Nara con Facundo Pieres tras los rumores que relacionaron al polista con Gabriela Sari

En los últimos días, Facundo Pieres volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras hablar en Puro Show (El Trece) sobre dos temas que lo tuvieron bajo la lupa: el fin de su relación con Zaira Nara, después de tres años juntos, y las versiones que lo señalan como el nuevo interés romántico de la actriz Gabriela Sari.

Las especulaciones sobre una cercanía entre Pieres y Sari se dispararon luego de que trascendiera que coincidieron en un conocido boliche ubicado en la zona de Costanera. Con la intención de frenar los comentarios, el deportista fue directo y negó cualquier tipo de vínculo sentimental. “Nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común, solo eso. La verdad que también se dijeron algunas otras cosas, pero realmente estoy solo, tranquilo y pasándola bien, como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”, remarcó, descartando de plano un romance secreto.

Consultado sobre su pasado reciente con Zaira Nara, el jugador de polo mantuvo la discreción que suele caracterizarlo y dejó claro que no hay conflicto entre ellos, aunque cada uno tomó su camino. “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”, sostuvo, evitando entrar en detalles que pudieran reavivar especulaciones.

Pieres también profundizó sobre lo que significó poner punto final a una historia de varios años. “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”, explicó, reconociendo la complejidad emocional que implica cerrar una etapa importante.

A pesar de la separación, el polista dejó en claro que el cariño no desapareció de un día para otro y que el vínculo que mantuvieron dejó huella. “Yo la quiero un montón, a ella y a su familia, y sé que ella tiene mucho cariño también con mi familia. Pero bueno, también en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla, todo, porque si no, no se termina nunca”, señaló, haciendo referencia al proceso necesario para que cada uno pueda avanzar por su lado con tranquilidad.