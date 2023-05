El drástico cambio físico de María Becerra: operaciones y aumentó de peso en un año

“Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”, reveló y dijo que recibía bullying por su cuerpo delgado.

image.png

Pero la rutina no fue fácil de seguir por sus compromisos laborales: recitales, grabaciones, eventos complicaron su objetivo. “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil, tengo más autoestima”, reconoció.

Entre sus últimas publicaciones, María Becerra se tomó una selfie en el baño de su casa y escribió: “No dejé ni a Mister Músculo”.

La cantante argentina, además de mostrar los resultados en su cuerpo por la intensa rutina de entrenamiento decidió pasar por el quirófano y sumarse lolas. La joven se colocó prótesis y le quedaron divinas.

image.png

El tremendo elogio de Wanda Nara a María Becerra con un dardo a la China Suárez: "Cuánto..."

En las últimas horas, y en medio de la novela con Mauro Icardi a la distancia, Wanda Nara llamó la atención de todos al aparecer junto a L-Gante en la entrega de los Premios Gardel 2023.

Lo cierto es que hace unas horas, la conductora del reality MasterChef compartió unas historias en Instagram destacando al gran presente de María Becerra.

Wanda suele subir fotos a las redes con temas de María de fondo, es fanática de ella, y desde Instagram le dedicó emotivas palabras, con dardos también para otra ex de Rusherking, la China Suárez.

"Verte en el escenario fue increíble. Te dicen 'la nena' pero sos 'la reina' de Argentina. Cuánto talento, Maríaaaaa", expresó Wanda desde sus historias de Instagram.

Y luego en otra postal junto a María, agregó: "Tan joven y con tanto talento. Qué bien nos representas en el mundo amiguita".

Cabe recordar que justo la China Suárez se separó hace casi dos meses de Rusherking, quien fue novio antes de María Becerra durante dos años y se separaron en 2021.

Ahora justo se dieron las historias a puro elogio de Wanda a la intérprete del hit Automático. ¿Palito para la China?

wanda nara maria becerra.jpg