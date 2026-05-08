María Becerra sorprendió con un video anuncio y desató la locura en redes: "Empieza el..."

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

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La reacción de los fanáticos de María Becerra

Los seguidores de María Becerra no tardaron en reaccionar al impactante anuncio del Quimera Tour y, apenas se conoció la noticia, las redes sociales explotaron de mensajes, teorías y muestras de emoción. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de fanáticos celebrando el regreso de la artista a los escenarios y expresando la ansiedad por conocer las primeras fechas.

Entre los miles, hubo mensajes de fanáticos de distintos países pidiéndole a María Becerra que incluya sus ciudades en el esperado Quimera Tour. “Gritalo”; “Dónde y cuándo”; “Ven a Venezuela”; “En Uruguay”; “Ojalá termines la gira en River”, fueron algunas de las frases que más se repitieron debajo del video.

En tan solo media hora, el posteo ya acumulaba más de 100 mil likes y alrededor de 5 mil comentarios, una cifra que refleja el enorme impacto que genera cada vez que anuncia un nuevo proyecto. La repercusión fue inmediata y volvió a dejar en evidencia el lugar que ocupa la cantante dentro de la escena musical actual, no solo en Argentina sino también en gran parte de América Latina.