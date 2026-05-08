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María Becerra sorprendió con un video anuncio y desató la locura en redes: "Empieza el..."

Con un impactante y súper producido video, María Becerra anunció en sus redes sociales una noticia que hizo estallar de emoción a sus fanáticos y revolucionó por completo las plataformas.

8 may 2026, 17:20
María Becerra sorprendió con un video anuncio y desató la locura en redes: Empieza el...
María Becerra sorprendió con un video anuncio y desató la locura en redes: Empieza el...

María Becerra sorprendió con un video anuncio y desató la locura en redes: "Empieza el..."

María Becerra sorprendió a sus seguidores con un anuncio que revolucionó por completo las redes sociales. A través de un ingenioso video publicado en sus cuentas oficiales, la cantante apareció visiblemente emocionada para confirmar lo que muchos fanáticos venían esperando desde hace tiempo: el lanzamiento de su nueva gira, Quimera Tour, que nace tras el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio.

QUIMERA marca una nueva etapa en el universo artístico de la Nena de Argentina: un proyecto donde conviven distintas versiones de una misma identidad. A través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys—, la cantante expande su narrativa y construye un imaginario propio que atraviesa lo visual, lo estético y lo performático. De hecho, en el video promocional se pueden ver distintas versiones de María interactuando y conversando entre sí, reforzando el concepto detrás de esta nueva era artística.

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Empieza el Quimera Tour. Qué ganas de por fin reencontrarme con tantos de ustedes en esta gira 360. La semana que viene lanzamos las primeras fechas ”, expresó la cantante en la publicación que rápidamente revolucionó las plataformas digitales.

En diciembre, hizo historia en el estadio de River Plate con un impactante show 360° completamente sold out ante más de 130 mil personas, convirtiéndose en la única mujer argentina en presentarse en este estadio a máxima capacidad. Ahora, comienza a dar las primeras pistas de lo que será la próxima etapa de este universo, llevando en vivo su último álbum a distintos escenarios a lo largo de LATAM.

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

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La reacción de los fanáticos de María Becerra

Los seguidores de María Becerra no tardaron en reaccionar al impactante anuncio del Quimera Tour y, apenas se conoció la noticia, las redes sociales explotaron de mensajes, teorías y muestras de emoción. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de fanáticos celebrando el regreso de la artista a los escenarios y expresando la ansiedad por conocer las primeras fechas.

Entre los miles, hubo mensajes de fanáticos de distintos países pidiéndole a María Becerra que incluya sus ciudades en el esperado Quimera Tour. “Gritalo”; “Dónde y cuándo”; “Ven a Venezuela”; “En Uruguay”; “Ojalá termines la gira en River”, fueron algunas de las frases que más se repitieron debajo del video.

En tan solo media hora, el posteo ya acumulaba más de 100 mil likes y alrededor de 5 mil comentarios, una cifra que refleja el enorme impacto que genera cada vez que anuncia un nuevo proyecto. La repercusión fue inmediata y volvió a dejar en evidencia el lugar que ocupa la cantante dentro de la escena musical actual, no solo en Argentina sino también en gran parte de América Latina.

María Becerra Quimera

     

 

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