El tremendo elogio de Wanda Nara a María Becerra con un dardo a la China Suárez: "Cuánto..."

Wanda suele subir fotos a las redes con temas de María de fondo, es fanática de ella, y desde Instagram le dedicó emotivas palabras, con dardos también para otra ex de Rusherking, la China Suárez.

wanda nara maria becerra 1.jpg

"Verte en el escenario fue increíble. Te dicen 'la nena' pero sos 'la reina' de Argentina. Cuánto talento, Maríaaaaa", expresó Wanda desde sus historias de Instagram.

Y luego en otra postal junto a María, agregó: "Tan joven y con tanto talento. Qué bien nos representas en el mundo amiguita".

Cabe recordar que justo la China Suárez se separó hace casi dos meses de Rusherking, quien fue novio antes de María Becerra durante dos años y se separaron en 2021.

Ahora justo se dieron las historias a puro elogio de Wanda a la intérprete del hit Automático. ¿Palito para la China?

wanda nara maria becerra.jpg

Mauro Icardi rompió el silencio y reveló si está separado o no de Wanda Nara: "La única verdad es..."

Desde sus historias de Instagram, Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray de Turquía, fue contundente a la hora de responder varias consultas de sus seguidores y dejó varios títulos.

Icardi confirmó que sus hijas Isabella y Francesca viven con él y que las pequeñas "vieron hace 10 días cuando tuvo sus días libres y viajó a Estambul".

mauro icardi wanda nara.jpg

Un seguidor le consultó si estaba separado, a lo que el delantero explicó certero: "La única verdad es que me pidió lo de los pasajes y le dije que no, entonces 'está separada'. Y van? Cuántas? Ya me aburrió hasta mi".

Y remarcó ante el mensaje de una seguidora que le señaló que se case con ella y deje de sufrir por Wanda Nara: "No sufro y me cago de risa con tantos inventos... Segundo porque estoy casado hace diez años", aclaró el futbolista.

Veremos cómo siguen las cosas entre Wanda y Mauro a la distancia en los próximos días.