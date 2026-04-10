Después de El encargado con Guillermo Francella, llega Zambrano: la nueva serie con Gabriel Goity

Este enfoque permitirá explorar no solo casos judiciales complejos, sino también las tensiones internas de un personaje que vive en permanente conflicto.

Un equipo creativo de peso detrás del proyecto

La serie cuenta con la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos nombres clave en la ficción contemporánea argentina. Ambos han construido una identidad narrativa marcada por el humor incómodo, la crítica social y personajes moralmente ambiguos.

Zambrano Disney 2 Foto: Gentileza Disney+.

A ellos se suma Guillermo Francella como productor ejecutivo, reforzando el vínculo directo con el universo original. La dirección estará a cargo de Martín Hodara, quien aportará su mirada visual y narrativa a esta nueva etapa.

Zambrano, una comedia negra con identidad propia

Aunque nace como un spin-off, Zambrano no será una simple extensión de El encargado. La serie buscará construir su propio tono, con una narrativa centrada en el mundo judicial y sus zonas grises.

El género elegido, la comedia negra, permitirá abordar temas sensibles con ironía y profundidad. En este tipo de relatos, el humor funciona como una herramienta para exponer contradicciones sociales y dilemas éticos.

Zambrano Disney 3 Foto: Gentileza Disney+.

En este caso, el foco estará puesto en cómo opera la justicia, qué intereses se esconden detrás de ciertos fallos y cómo los personajes navegan ese sistema.

Producción y rodaje: lo que ya se sabe de Zambrano

Las grabaciones ya comenzaron en Buenos Aires bajo la producción de Pampa Films, una compañía con amplia experiencia en contenidos audiovisuales de alcance regional.

El anuncio oficial confirmó que la serie llegará “próximamente” a la plataforma, aunque todavía no se reveló una fecha exacta de estreno. Sin embargo, el inicio del rodaje marca el primer paso concreto hacia su lanzamiento.

Zambrano Disney 4 Foto: Gentileza Disney+.

El crecimiento de las producciones originales en Disney+

El lanzamiento de esta serie se enmarca en una estrategia más amplia de Disney+ para fortalecer su catálogo de producciones originales en América Latina.

En los últimos años, la plataforma ha apostado por historias locales con identidad propia, capaces de conectar con audiencias diversas. Este enfoque busca competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado.

Lo que viene para el universo de El encargado

Con este lanzamiento, el universo de El encargado continúa expandiéndose. No se descarta que en el futuro surjan nuevas historias derivadas, explorando otros personajes o situaciones.

Por ahora, todas las miradas están puestas en Zambrano, una serie que promete mantener el tono provocador y crítico que caracterizó a su antecesora.

Adelanto de la nueva temporada de El encargado