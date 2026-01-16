Guillermo Francella arrasa en Disney+ con el estreno de "Homo Argentum", la película más vista

Según la sinopsis oficial de Disney+: "Cada personaje expone tensiones que todos conocemos: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo. No hay redención ni moraleja: hay humor e incomodidad pero también ternura y una ironía tan afilada como inevitable".

Francella ya había demostrado su capacidad para liderar proyectos de gran alcance, pero en este caso su trabajo adquirió una dimensión particular. La película se apoyó en su presencia para sostener una narrativa que no buscó respuestas simples ni moralejas evidentes.

Esa elección artística fue clave para que Homo Argentum se instalara en la conversación pública. Sus personajes generaron intensos debates, un síntoma claro de que la propuesta logró su objetivo de incomodar y provocar reflexión.

Mariano Cohn y Gastón Duprat, una dupla creativa con identidad propia

Mariano Cohn y Gastón Duprat consolidaron con Homo Argentum una línea autoral que ya se había manifestado en trabajos anteriores (El ciudadano ilustre, El encargado, Nada). La dupla volvió a apostar por una mirada crítica sobre la sociedad, construida a partir de situaciones reconocibles y personajes que condensan tensiones reales.

En esta película, los directores optaron por una estructura narrativa que interpela de forma directa al espectador. Cada escena se diseñó para generar preguntas más que certezas, y el relato avanzó sin concesiones, confiando en la inteligencia del público.

Ese enfoque permitió que Homo Argentum trascendiera lo local. Aunque el contexto remite a dinámicas propias de Argentina, los temas abordados resonaron en toda la región, donde se repiten problemáticas similares vinculadas al poder, el éxito y la ambición.

Cuándo se estrena "Homo Argentum" en Disney+

El estreno exclusivo de Homo Argentum en Disney+ este viernes 16 de enero marcó un punto de inflexión en su recorrido. La plataforma se convirtió en el espacio donde la película encontró una segunda vida, ahora accesible para millones de usuarios en América Latina.

La incorporación de Homo Argentum al catálogo también evidenció una estrategia clara: sumar producciones locales de alto impacto, capaces de convivir con grandes títulos internacionales y ampliar la diversidad de propuestas disponibles en la plataforma.

La película, producida por Pampa Films, se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada territorio de la región.

Mirá el tráiler de la película "Homo Argentum"