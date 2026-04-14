El encargado con Guillermo Francella estrena su cuarta temporada: ¿es el fin de Eliseo?

El enfrentamiento con Matías Zambrano marcó el eje central de la temporada. Este duelo no solo será personal, sino también político y psicológico. Ambos personajes cruzaron límites que antes parecían impensados.

La serie plantea así una pregunta que resonó entre los fanáticos: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Eliseo para sostener su poder?

El encargado Disney 3

El elenco de "El encargado" con Guillermo Francella

Junto a Francella y Goity, los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente). También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Darío Barassi (Gabriel), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) regresan en esta nueva temporada. Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizembergerg (Consuelo Salustri), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

El encargado Disney 4

Las nuevas entregas de El encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.

Cuándo se estrena "El encargado", temporada 4

El anuncio del estreno el 1° de mayo generó una fuerte repercusión. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a especular sobre el destino de Eliseo.

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Las teorías se multiplicaron. Algunos creen que será su caída definitiva. Otros, que logrará salir una vez más.

Lo cierto es que la serie construyó un nivel de expectativa pocas veces visto en producciones locales. Y con todos los episodios disponibles desde el primer día en Disney+, el impacto promete ser inmediato.

Tráiler oficial de la nueva temporada de El Encargado en Disney+

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Llega Zambrano, la nueva serie con Gabriel Goity

La expansión del universo de El encargado ya es un hecho. Disney+ confirmó el inicio de grabaciones de Zambrano, una nueva serie original que pondrá el foco en el abogado Matías Zambrano. Interpretado por Gabriel Goity, este spin-off promete una mirada más profunda, oscura y a la vez irónica sobre el sistema judicial y la vida personal de un hombre lleno de contradicciones.

La serie cuenta con la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, dos nombres clave en la ficción contemporánea argentina. Ambos han construido una identidad narrativa marcada por el humor incómodo, la crítica social y personajes moralmente ambiguos.

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A ellos se suma Guillermo Francella como productor ejecutivo, reforzando el vínculo directo con el universo original. La dirección estará a cargo de Martín Hodara, quien aportará su mirada visual y narrativa a esta nueva etapa.