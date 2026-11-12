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Eliminá las manchas difíciles y los malos olores de sábanas y toallas: el truco de un ingeniero químico

El ingeniero químico Diego Fernández explicó por qué aparecen las manchas amarillentas y los malos olores en los tejidos y detalló qué productos y temperaturas utilizar para eliminarlos con un lavado adecuado.

El ingeniero químico Diego Fernández explicó cómo lavar las sábanas y las toallas para eliminar la grasa acumulada

El ingeniero químico Diego Fernández explicó cómo lavar las sábanas y las toallas para eliminar la grasa acumulada, las manchas amarillentas y los malos olores.

Las manchas amarillentas en las sábanas y los malos olores en las toallas son problemas frecuentes que no siempre desaparecen con un lavado convencional. Su origen está en la acumulación de sebo y aceites corporales que quedan atrapados en las fibras de los tejidos.

Leé también Cómo lavar la ropa blanca: el truco de un ingeniero químico para quitar las manchas y dejarla como nueva
El percarbonato de sodio ayuda a quitar las manchas amarillas y recuperar el blanco de las prendas sin necesidad de usar cloro.

El ingeniero químico Diego Fernández explicó por qué se produce este fenómeno y detalló qué temperatura, productos y ciclo de lavado se deben utilizar para eliminar esos residuos.

Por qué el agua fría no elimina la grasa de los tejidos

Según explicó Fernández, el sebo corporal se comporta de manera similar a la grasa animal: permanece en estado sólido a temperatura ambiente y comienza a fundirse cuando alcanza aproximadamente los 38 °C.

Por este motivo, lavar las sábanas y las toallas con agua fría no permite disolver adecuadamente la capa grasa que queda atrapada en las fibras.

El paso a paso para lavar las sábanas y las toallas correctamente

Para eliminar esa acumulación de grasa y mejorar la limpieza de los tejidos, Fernández detalló un procedimiento que contempla la temperatura del agua, los productos que se utilizan y el tipo de ciclo del lavarropas.

1. Utilizar agua a 40 °C o más

El primer paso consiste en ajustar la temperatura del lavado. Fernández recomienda utilizar agua a 40 °C como mínimo, para que las grasas acumuladas en las fibras se fundan y puedan eliminarse con mayor eficacia.

2. Elegir detergente líquido

El ingeniero químico aconseja utilizar detergente líquido en lugar de detergente en polvo. Según explicó, esta presentación tiene una mayor capacidad para limpiar y emulsionar las sustancias grasas presentes en los tejidos.

3. Agregar una cucharada de percarbonato de sodio

Otro de los elementos que recomienda incorporar al lavado es una cucharada de percarbonato de sodio, junto con el detergente.

Fernández indicó que este producto cumple tres funciones: potencia la acción del detergente, ayuda a eliminar las manchas amarillas que comienzan a formarse e higieniza los tejidos al eliminar las bacterias que generan malos olores.

4. Reemplazar el suavizante por ácido cítrico

En lugar del suavizante convencional, el especialista propone utilizar una solución de ácido cítrico al 10 %.

Aunque también se puede recurrir al vinagre como alternativa, Fernández prefiere el ácido cítrico porque es inodoro y menos corrosivo para los componentes internos del lavarropas.

5. Seleccionar el ciclo de lavado según el estado de las prendas

Por último, el ingeniero químico distingue dos alternativas, de acuerdo con el nivel de suciedad de las telas:

  • Para un lavado regular: cuando las sábanas y las toallas tienen un uso normal, recomienda elegir un ciclo corto a 40 °C.

  • Para prendas muy percudidas: si presentan una acumulación importante de suciedad, aconseja utilizar un ciclo largo a 60 °C para remover los residuos más persistentes.

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