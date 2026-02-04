En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tecnología
¡OJO!

El error que casi todos cometen al cargar el celular y que arruina la batería en pocos meses

La mayoría de las personas comete un error muy común al cargar el celular que puede afectar seriamente la vida útil de la batería.

El error que casi todos cometen al cargar el celular y que arruina la batería en pocos meses

El error que casi todos cometen al cargar el celular y que arruina la batería en pocos meses

Cargar el celular parece una acción simple y automática. Sin embargo, un hábito muy común que millones de personas repiten todos los días puede terminar dañando la batería mucho antes de lo esperado, reduciendo la autonomía del dispositivo y obligando a cambiarlo o repararlo en menos tiempo.

Leé también La función oculta de WhatsApp que pocos conocen y puede evitarte un problema serio
La función oculta de WhatsApp que pocos conocen y puede evitarte un problema serio

El problema no es el cargador en sí, sino la costumbre de dejar el teléfono conectado durante horas, incluso cuando ya llegó al 100%. Esta práctica suele repetirse especialmente durante la noche: se enchufa el celular antes de dormir y se lo deja cargando hasta la mañana siguiente.

Aunque muchos creen que los modelos actuales “cortan” la carga automáticamente, lo cierto es que el dispositivo sigue gestionando energía de forma constante, realizando microcargas para mantenerse al máximo. Ese proceso genera desgaste en la batería y, con el tiempo, afecta su rendimiento.

Además, a este error se suma otro factor clave: el calor. Cuando el celular queda enchufado por varias horas, especialmente si está sobre una cama, una almohada o una superficie que no ventila bien, la temperatura aumenta. Y el calor es uno de los principales enemigos de las baterías de litio.

El resultado es conocido por todos: el celular empieza a descargarse más rápido, dura menos horas encendido y, en muchos casos, el porcentaje cae de golpe sin explicación. Con el paso de los meses, la batería pierde capacidad y el teléfono deja de rendir como al principio.

Los especialistas recomiendan evitar que el dispositivo permanezca al 100% durante períodos prolongados y, en lo posible, mantener la carga entre un rango moderado. También sugieren usar cargadores originales o certificados, ya que los modelos genéricos pueden generar variaciones de voltaje que aceleran el deterioro.

Por último, otro consejo básico es no usar el celular mientras se carga, especialmente para tareas exigentes como juegos o videos, ya que esto también eleva la temperatura del equipo.

Un simple cambio de hábito puede marcar la diferencia y extender la vida útil de la batería por mucho más tiempo, evitando gastos innecesarios y problemas que suelen aparecer cuando ya es demasiado tarde.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tecnología
Notas relacionadas
Una ex Gran Hermano entró en pánico: se atrincheró en una cámara frigorífica y amenazó con una drástica decisión
Luis Zahera: el gran anuncio de Netflix que todos esperaban sobre la serie que protagoniza el actor español
Astrología 2026: las claves energéticas que van a marcar el año nuevo según el cielo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar