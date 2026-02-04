¡Un lujo! El hotel cinco estrellas donde se alojará la Selección Argentina antes de la Finalissima ante España
La Selección Argentina ya definió su base en Doha para la Finalissima del 27 de marzo ante España: será el exclusivo Marsa Malaz Kempinski, un hotel cinco estrellas ubicado en La Perla, una isla privada que combina lujo, privacidad y vistas al Golfo Pérsico.
La Selección Argentina comienza a ultimar detalles de cara a uno de los partidos más esperados del calendario internacional: la Finalissima ante España, que se disputará el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail, el mismo escenario donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo en 2022. En ese marco, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los dirigentes de la AFA ya avanzaron con la planificación logística y definieron el lugar de alojamiento durante la estadía en Qatar.
El plantel argentino se hospedará en el Marsa Malaz Kempinski, un hotel de lujo situado en el barrio La Perla de Doha. Lionel Messi y compañía arribarán al país asiático el 21 de marzo, seis días antes del cruce frente a la selección campeona de Europa 2024, con el objetivo de adaptarse al entorno y preparar el partido con el tiempo necesario.
La elección del hotel marca una diferencia con lo que fue el Mundial de 2022. Según informó la agencia EFE, Argentina no podrá regresar a la sede deportiva de la Universidad de Qatar, donde concentró durante los siete partidos de la Copa del Mundo y forjó el camino hacia el título, debido a que el complejo no se encuentra disponible para la fecha de la Finalissima. Por ese motivo, la delegación nacional optó por un alojamiento alternativo que garantice comodidad, seguridad y privacidad.
Dónde se alojará la Selección argentina antes de la Finalissima
El Marsa Malaz Kempinski es un hotel cinco estrellas emplazado en una isla privada dentro de La Perla, una de las zonas más exclusivas de Doha. El propio establecimiento se presenta como una fusión entre la elegancia europea y la tradición árabe, una combinación que se refleja tanto en su arquitectura como en sus servicios.
(Foto: IG/@marsamalazkempinskidoha)
Cuenta con 281 habitaciones de lujo, todas con balcones que ofrecen vistas al Golfo Pérsico o al paisaje urbano del barrio. Algunas de las suites más exclusivas alcanzan valores de hasta 16 mil dólares por noche y el hotel dispone de servicio de limusina propio, un detalle que refuerza el nivel de exclusividad del lugar.
Además, el complejo incluye spa de alta gama, playas privadas, canchas de tenis y diversas propuestas recreativas pensadas para estadías prolongadas, lo que lo convierte en un entorno ideal para una delegación deportiva de primer nivel.
(Foto: IG/@marsamalazkempinskidoha)
Dónde entrenará la Selección durante su estadía en Doha
Más allá del confort del alojamiento, uno de los puntos que deberá resolver la AFA en los próximos días es el lugar de entrenamiento. El Marsa Malaz Kempinski no cuenta con canchas de fútbol, por lo que será necesario gestionar un predio alternativo para las prácticas previas al partido ante España.
La logística de los entrenamientos será clave para que el equipo pueda trabajar con normalidad durante los días previos a la Finalissima, en una ciudad que la Selección ya conoce bien y donde supo alcanzar la gloria máxima hace poco más de tres años.
Mientras se ajustan esos detalles, la Scaloneta ya tiene definido su refugio en Qatar: un hotel de lujo, en un entorno exclusivo, que servirá como base para volver a un escenario cargado de recuerdos y disputar un nuevo título internacional.