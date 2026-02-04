¡Un lujo! El hotel cinco estrellas donde se alojará la Selección Argentina antes de la Finalissima ante España

Dónde se alojará la Selección argentina antes de la Finalissima

El Marsa Malaz Kempinski es un hotel cinco estrellas emplazado en una isla privada dentro de La Perla, una de las zonas más exclusivas de Doha. El propio establecimiento se presenta como una fusión entre la elegancia europea y la tradición árabe, una combinación que se refleja tanto en su arquitectura como en sus servicios.

(Foto: IG/@marsamalazkempinskidoha)

Cuenta con 281 habitaciones de lujo, todas con balcones que ofrecen vistas al Golfo Pérsico o al paisaje urbano del barrio. Algunas de las suites más exclusivas alcanzan valores de hasta 16 mil dólares por noche y el hotel dispone de servicio de limusina propio, un detalle que refuerza el nivel de exclusividad del lugar.

Además, el complejo incluye spa de alta gama, playas privadas, canchas de tenis y diversas propuestas recreativas pensadas para estadías prolongadas, lo que lo convierte en un entorno ideal para una delegación deportiva de primer nivel.

(Foto: IG/@marsamalazkempinskidoha)

Dónde entrenará la Selección durante su estadía en Doha

Más allá del confort del alojamiento, uno de los puntos que deberá resolver la AFA en los próximos días es el lugar de entrenamiento. El Marsa Malaz Kempinski no cuenta con canchas de fútbol, por lo que será necesario gestionar un predio alternativo para las prácticas previas al partido ante España.

La logística de los entrenamientos será clave para que el equipo pueda trabajar con normalidad durante los días previos a la Finalissima, en una ciudad que la Selección ya conoce bien y donde supo alcanzar la gloria máxima hace poco más de tres años.

Mientras se ajustan esos detalles, la Scaloneta ya tiene definido su refugio en Qatar: un hotel de lujo, en un entorno exclusivo, que servirá como base para volver a un escenario cargado de recuerdos y disputar un nuevo título internacional.