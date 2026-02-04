Juanita Tinelli reapareció y habló de Yanina Latorre con una frase filosa: "Si tenés mi..."

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video de Juanita Tinelli en el que la joven se animó a dar su opinión sobre Yanina Latorre y lo que piensa de la conductora.
En un video en modo selfie, Juanita comenzó con una aclaración que buscó desactivar cualquier polémica: "No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de... o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto".
Luego, sumó una reflexión sobre el vínculo de Latorre con su familia: "Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de 'Esta chiquita está enferma', 'Esta chiquita está mal de la cabeza'... igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto".
Para cerrar, la modelo terminó con una frase picante: "El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro... si tenés mi teléfono".
Cabe recordar que el año pasado la hija de Marcelo Tinelli había hecho un explosivo posteo en el que acusó a su padre y habló de amenazas, situación que generó un fuerte revuelo. En aquel momento, Yanina puso en duda el relato de la joven y había remarcado en Sálvese quien pueda (América TV): "Como padre, lo que yo conozco, que estuve bastante cerca, es un 10"; "Juanita hace un tiempo que no está bien"; "Esto es lo que me hace desconfiar de la nena. Dice la denuncia: 'Sentí pánico inmediato, no podía respirar, tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia. Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada'. Acá es donde yo empiezo a desconfiar".
Juanita Tinelli cerró el año en medio de un torbellino mediático tras aquel fuerte posteo en el que cuestionó públicamente a su papá Marcelo Tinelli y que dejó al descubierto una interna familiar hasta entonces desconocida dentro del clan más famoso de la televisión.
Con el paso de los días la tensión fue quedando atrás y la joven de 23 años comenzó a mostrarse nuevamente cerca del conductor compartiendo momentos en reuniones familiares y también en compañía de sus hermanos, lo que dio señales de una reconciliación paulatina.
En paralelo, hace muy poco empezó a llamar la atención un inesperado intercambio virtual de likes y comentarios entre Juanita y otro personaje conocido que disparó rumores de romance. Se trata de Tomás Mazza, influencer que suele reaccionar en Instagram y dejar mensajes en las publicaciones de la modelo, generando especulaciones entre sus seguidores sobre si hay algo más que simple simpatía o interacción en redes.
En una de sus últimas fotos en las que Juanita posaba con ropa interior negra, el joven dejó un comentario cargado de picardía: "Temazo".
Ese gesto no pasó desapercibido y rápidamente varios usuarios respondieron a su mensaje insinuando que podría haber una conexión especial entre ellos: "Juegue", "Ya estás poniendo cualquier pavada", "Ídolo", fueron algunas de las reacciones inmediatas. Mientras tanto, Marcelo Tinelli también se hizo presente en el posteo con un comentario orgulloso hacia su hija: "Qué bomba mi pebe hermosa".
Por ahora, ni Juanita ni Mazza confirmaron si existe un vínculo sentimental o si todo se limita a un ida y vuelta virtual que alimenta las sospechas de los fans.
Cabe recordar que Juanita Tinelli viene de una reciente separación de Bautista Cuiña, relación que apenas duró cuatro meses y que había tenido su presentación oficial en redes en septiembre, luego de conocerse en un boliche a través de amigos en común.