Juanita Tinelli reapareció y habló de Yanina Latorre con una frase filosa: "Si tenés mi..."

Cabe recordar que el año pasado la hija de Marcelo Tinelli había hecho un explosivo posteo en el que acusó a su padre y habló de amenazas, situación que generó un fuerte revuelo. En aquel momento, Yanina puso en duda el relato de la joven y había remarcado en Sálvese quien pueda (América TV): "Como padre, lo que yo conozco, que estuve bastante cerca, es un 10"; "Juanita hace un tiempo que no está bien"; "Esto es lo que me hace desconfiar de la nena. Dice la denuncia: 'Sentí pánico inmediato, no podía respirar, tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia. Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada'. Acá es donde yo empiezo a desconfiar".

Con qué famoso estaría saliendo Juanita Tinelli

Juanita Tinelli cerró el año en medio de un torbellino mediático tras aquel fuerte posteo en el que cuestionó públicamente a su papá Marcelo Tinelli y que dejó al descubierto una interna familiar hasta entonces desconocida dentro del clan más famoso de la televisión.

Con el paso de los días la tensión fue quedando atrás y la joven de 23 años comenzó a mostrarse nuevamente cerca del conductor compartiendo momentos en reuniones familiares y también en compañía de sus hermanos, lo que dio señales de una reconciliación paulatina.

En paralelo, hace muy poco empezó a llamar la atención un inesperado intercambio virtual de likes y comentarios entre Juanita y otro personaje conocido que disparó rumores de romance. Se trata de Tomás Mazza, influencer que suele reaccionar en Instagram y dejar mensajes en las publicaciones de la modelo, generando especulaciones entre sus seguidores sobre si hay algo más que simple simpatía o interacción en redes.

En una de sus últimas fotos en las que Juanita posaba con ropa interior negra, el joven dejó un comentario cargado de picardía: "Temazo".

Ese gesto no pasó desapercibido y rápidamente varios usuarios respondieron a su mensaje insinuando que podría haber una conexión especial entre ellos: "Juegue", "Ya estás poniendo cualquier pavada", "Ídolo", fueron algunas de las reacciones inmediatas. Mientras tanto, Marcelo Tinelli también se hizo presente en el posteo con un comentario orgulloso hacia su hija: "Qué bomba mi pebe hermosa".

Por ahora, ni Juanita ni Mazza confirmaron si existe un vínculo sentimental o si todo se limita a un ida y vuelta virtual que alimenta las sospechas de los fans.

Cabe recordar que Juanita Tinelli viene de una reciente separación de Bautista Cuiña, relación que apenas duró cuatro meses y que había tenido su presentación oficial en redes en septiembre, luego de conocerse en un boliche a través de amigos en común.