El drama de Pincoya de Gran Hermano en el aeropuerto: "Me retuvieron"

Pincoya de Gran Hermano contó el origen de su apodo

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras un fuerte mano a mano con Yipio, pasó por Corta por Lozano (Telefe) y explicó el origen de su apodo, vinculado a la mitología chilota: contó que la Pincoya "es por un ser mitológico, de las más hermosas, ecologista, que baila cuando sale la luna" y que castiga a los pescadores dejándolos sin productos del mar cuando los humanos no cuidan las playas. La influencer chilena, oriunda de la Isla Grande de Chiloé, hija de un pescador artesanal y técnica en enfermería, se hizo conocida en redes como "Pincoya sin glamour" y suma más de 320 mil seguidores en Instagram, popularidad que creció aún más tras representar a Chile en la edición argentina del reality.