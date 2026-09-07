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El drama de Pincoya de Gran Hermano en el aeropuerto: "Me retuvieron"

Tras su paso por la casa de Gran Hermano, Pincoya vivió un momento de tensión en migraciones y lo contó en un vivo desde el aeropuerto.

7 sept 2026, 20:28
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El drama de Pincoya de Gran Hermano en Ezeiza: Me retuvieron

El drama de Pincoya de Gran Hermano en Ezeiza: "Me retuvieron"

El drama de Pincoya de Gran Hermano en Ezeiza: Me retuvieron

El drama de Pincoya de Gran Hermano en Ezeiza: "Me retuvieron"

Pincoya, ex participante de Gran Hermano, atravesó un momento de angustia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y decidió compartirlo con sus seguidores a través de un vivo en sus redes sociales.

"Me retuvieron en migraciones. Faltaba un papel. No me dejaban salir porque les faltaban unos documentos", relató la ex Gran Hermano, visiblemente afectada por la situación que le tocó vivir.

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En medio del inconveniente, contó que intentó comunicarse con la producción del reality para resolver el problema, pero no obtuvo respuesta: "Llamé a la producción de Gran Hermano y nadie me contestaba", expresó, dejando en evidencia la falta de acompañamiento en ese momento de tensión.

Finalmente, el episodio pudo resolverse, aunque no sin dejarle una marca emocional: "Se solucionó, pero me quedé muy angustiada", cerró Pincoya, visiblemente aliviada por haber podido destrabar la situación pero todavía movilizada por lo vivido.

Pincoya de Gran Hermano contó el origen de su apodo

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras un fuerte mano a mano con Yipio, pasó por Corta por Lozano (Telefe) y explicó el origen de su apodo, vinculado a la mitología chilota: contó que la Pincoya "es por un ser mitológico, de las más hermosas, ecologista, que baila cuando sale la luna" y que castiga a los pescadores dejándolos sin productos del mar cuando los humanos no cuidan las playas. La influencer chilena, oriunda de la Isla Grande de Chiloé, hija de un pescador artesanal y técnica en enfermería, se hizo conocida en redes como "Pincoya sin glamour" y suma más de 320 mil seguidores en Instagram, popularidad que creció aún más tras representar a Chile en la edición argentina del reality.

     

 

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