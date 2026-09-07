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El Gobierno denunciará a cinco empresas por buscar explorar petróleo en las islas Malvinas

El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra cinco empresas que cuentan con licencias británicas para explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y apuntó contra las actividades que considera contrarias a la legislación argentina.

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Sea Lion es uno de los proyectos de exploración hidrocarburífera vinculados a la Cuenca Malvinas Norte. (Foto: archivo).

Sea Lion es uno de los proyectos de exploración hidrocarburífera vinculados a la Cuenca Malvinas Norte. (Foto: archivo).

El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y apunta contra compañías que cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en el área.

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Reviso todas las posiciones, dijo Trump cuando le preguntaron por la postura de Estados Unidos frente a la soberanía por las islas Malvinas. (Foto: generada con IA).

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de sus accionistas y de quienes hayan intervenido en las actividades denunciadas.

Según informó la Oficina del Presidente, el Gobierno considera que las licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte violan las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659, que establece condiciones para las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas.

La presentación judicial también alcanza a directores, gerentes, síndicos, miembros de los consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y autorizados que hubieran intervenido en los hechos que pudieran constituir un delito.

El Gobierno busca frenar la explotación petrolera en Malvinas

Desde el Gobierno señalaron que la denuncia constituye una acción destinada a proteger los "recursos naturales argentinos y velar por la soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

"La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina", amplía el comunicado.

En ese sentido, la Oficina del Presidente aseguró que el Estado nacional continuará investigando y promoviendo las acciones que considere necesarias para evitar que queden impunes actos que vulneren los derechos soberanos argentinos.

La medida se conoce luego de que Milei anunciara en cadena nacional una serie de iniciativas vinculadas con la cuestión Malvinas y anticipara medidas contra empresas que participen de actividades petroleras en el área de las islas.

Milei ordenó incluir la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027

El comunicado oficial también informó que el Presidente firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice en la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada.

El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Según la instrucción de Milei, la iniciativa deberá contemplar el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a fortalecer la Seguridad Nacional y proteger los intereses soberanos de la República Argentina.

"Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses", indicó el Gobierno.

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