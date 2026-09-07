La verdad detrás del acuerdo de Tini Stoessel y su papá por su fortuna: "Lo que la pone mal es..."

Por último, Yanina confirmó que ya existe una propuesta formal de parte del entorno de la cantante, aunque todavía no hay definiciones: "Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo", cerró la panelista.

Las lágrimas de Tini Stoessel en México por el guerra con su papá

Tini Stoessel no pudo contener las lágrimas durante su segunda fecha del Futttura World Tour en Ciudad de México, el 4 de septiembre, al escuchar a sus fanáticos corear "No estás sola" en medio del conflicto económico que mantiene con su papá, Alejandro, y el distanciamiento con su mamá, Mariana Muzlera. En ese show recibió una visita especial: invitó a Danna Paola a subir al escenario para interpretar juntas "Si tú te vas", en una aparición muy celebrada por el público que despejó cualquier especulación sobre el vínculo entre ambas, y que cerraron al grito de "¡Viva México y las mujeres!".