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La verdad detrás del acuerdo de Tini Stoessel y su papá por su fortuna: "Lo que la pone mal es..."

Yanina Latorre expuso detalles de las negociaciones entre Tini Stoessel y su padre. Además, la conductora reveló por qué no pueden llegar a un acuerdo.

7 sept 2026, 21:47
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La verdad detrás del acuerdo de Tini Stoessel y su papá por su fortuna: Lo que la pone mal es...

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Yanina Latorre salió a desmentir en SQP (América TV) las versiones que circularon durante la jornada sobre un supuesto acuerdo entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su fortuna.

"Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así", arrancó la conductora, dejando en claro que la información que circulaba no se ajustaba a la realidad de la negociación.

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Según explicó Yanina Latorre, la situación entre padre e hija todavía está lejos de resolverse: "Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini".

La conductora también remarcó lo atípico de la dinámica entre ambos en medio de la negociación: "Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante", señaló, dejando entrever que el proceso está resultando más complejo de lo esperado.

Por último, Yanina confirmó que ya existe una propuesta formal de parte del entorno de la cantante, aunque todavía no hay definiciones: "Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo", cerró la panelista.

Las lágrimas de Tini Stoessel en México por el guerra con su papá

Tini Stoessel no pudo contener las lágrimas durante su segunda fecha del Futttura World Tour en Ciudad de México, el 4 de septiembre, al escuchar a sus fanáticos corear "No estás sola" en medio del conflicto económico que mantiene con su papá, Alejandro, y el distanciamiento con su mamá, Mariana Muzlera. En ese show recibió una visita especial: invitó a Danna Paola a subir al escenario para interpretar juntas "Si tú te vas", en una aparición muy celebrada por el público que despejó cualquier especulación sobre el vínculo entre ambas, y que cerraron al grito de "¡Viva México y las mujeres!".

     

 

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