Una patota robó banderas de Rosario Central antes del clásico: el gesto de Di María con la víctima

Un mensaje contra la violencia

Tras el episodio, Nicolás pidió que lo ocurrido sirva para reflexionar sobre los límites del fanatismo en el fútbol y cuestionó que una rivalidad deportiva derive en agresiones.

“Que sirva para crear conciencia, que los colores de un equipo no nos pueden llevar a tal fanatismo, que ese fanatismo se convierta en agresión, porque no lo veo lógico”, expresó.

También destacó que recibió muestras de apoyo de simpatizantes de ambos clubes. En ese sentido, aseguró que varios hinchas de Newell's se acercaron para solidarizarse con él y repudiar lo sucedido.

“No somos todos iguales”, remarcó.

Efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Honda XR 150 negra sin patente. (Foto: captura de video)

Dos sospechosos fueron detenidos

Horas después del robo, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Honda XR 150 negra sin patente visible y cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia.

El aviso fue recibido mientras los agentes patrullaban la zona de Génova y avenida Sabin. Cuando intentaron identificar a los ocupantes del rodado, estos ignoraron la orden policial y escaparon a alta velocidad.

La persecución finalizó sobre el viaducto, a la altura de bulevar Avellaneda al 480. En medio de la maniobra para evadir al patrullero, la motocicleta impactó contra uno de los espejos de la unidad policial y sus ocupantes cayeron sobre la calzada.

Uno de ellos sufrió traumatismos y una herida cortante, por lo que fue trasladado al Hospital Provincial. El acompañante, menor de edad, presentó lesiones leves y recibió asistencia en el lugar.

Ambos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª. Además, la motocicleta fue secuestrada en el marco de la investigación.

El gesto de Di María

La historia tuvo un momento distinto después del robo. Entre las muestras de solidaridad que recibió Nicolás apareció un regalo vinculado directamente con Rosario Central.

A través de una gestión realizada por Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, el vendedor recibió una camiseta del club firmada por el futbolista.

A través de una gestión realizada por Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, el vendedor recibió una camiseta del club firmada por el futbolista. (Foto: archivo)

La prenda incluía una dedicatoria especial para él, junto a la firma del campeón del mundo y el escudo de la institución. “Fue un regalo de los chicos que la verdad que se agradece”, expresó Nicolás al recibir la camiseta.