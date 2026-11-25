En la misma intervención, explicó el vínculo que construyó con el fútbol italiano y por qué no imagina fácilmente un futuro lejos de ese país. "Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro lugar, sería maravilloso para mí", expresó.

De todos modos, Dybala evitó dar por cerrado cualquier escenario. Consciente de que todavía tiene tiempo por delante, aclaró que prefiere concentrarse en el presente y no anticipar decisiones. "Por ahora, simplemente disfruto del momento, me queda un año de contrato y disfruto de lo que el equipo está logrando. Ya veremos qué pasa más adelante", agregó.

La posibilidad de que Dybala desembarcara en Boca tomó fuerza durante el mercado de pases de mitad de año. La relación con Paredes, con quien compartió equipo en la Roma y la Selección argentina, alimentó las versiones sobre una posible negociación.

Además, Oriana Sabatini, pareja del futbolista, había dejado abierta la posibilidad de regresar a la Argentina. Ese escenario generó expectativa entre los hinchas, que soñaban con sumar a otro campeón del mundo al plantel xeneize.

Pero la renovación con la Roma cambió los planes inmediatos. El contrato del delantero se extiende hasta el 30 de junio de 2027, por lo que una eventual llegada a Boca quedó, al menos por ahora, postergada.

Boca no es el único equipo argentino que aparece en el horizonte emocional del cordobés. Dybala también manifestó en distintas oportunidades su deseo de regresar a Instituto de Córdoba, el club donde comenzó su carrera profesional.

En una entrevista con Cadena 3, el delantero fue consultado sobre esa posibilidad y no ocultó sus ganas de concretarla: "Ojalá, me encantaría. Me gustaría cerrar el círculo en Instituto. Es un club al que le debo mucho y siempre voy a estar agradecido. Espero que se pueda dar. En el fútbol nunca sabés qué puede pasar".