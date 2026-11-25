En reemplazo de este pago semestral, las familias titulares de la AUH pueden acceder al cobro acumulado del 20% retenido durante el año en un pago único, siempre que acrediten el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación y la regularidad escolar mediante el formulario correspondiente.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026?

El calendario previsional comenzará el miércoles 9 de diciembre -inmediatamente después del fin de semana largo- y finalizará el miércoles 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Las fechas para la AUH y el sistema SUAF aún aguardan confirmación oficial por parte del organismo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo