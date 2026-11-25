Por qué Fernando Burlando rechaza el apodo "La Toretto" para Felicitas Alvite

Para fundamentar su pedido de usar otro sobrenombre, el abogado señaló: "Yo creo que decirle 'Toretto' a una persona inexperta al volante... Sí, es cierto que utilizaba las redes, se hizo algún trend…".

Luego describió el recorrido: "Dos jóvenes participando de una prueba de destreza, de velocidad, una picada como vulgarmente se dice, hacen 3000 metros en dos minutos diez segundos, atraviesan casi toda la ciudad de La Plata, desde la plaza Moreno hasta la avenida 532, pasando siete semáforos en rojo, a exceso de velocidad, haciendo todo tipo de transgresiones de tránsito y que obviamente terminan en 532…".

Moria lo cortó para remarcar que "Felicitas Alvite es La Toretto. Y que ahí en 532 termina con un desenlace fatal".

Burlando continuó con el momento del impacto: "Con la vida de Walter, que voló... Bueno, primero, el auto frenó recién arrastrándose a los 66 metros, Walter voló como 20 metros por el aire y bueno, terminan con su vida".

Enseguida planteó el punto que, a su juicio, más llama la atención: "¿Sabés qué es lo llamativo de todo esto? Es la velocidad con que encaraban los semáforos en rojo. No fue uno, fueron siete".

Sobre el margen de la defensa, evaluó: "Yo creo que a lo máximo que pueden aspirar como pretensión, no como posibilidad, es a que esto sea llamado un homicidio culposo y no un homicidio doloso. No un homicidio por dolo eventual. O sea, cuando alguien se representa el final y es indiferente frente a ese final, porque obviamente no hay duda de que tanto Alvite como la otra chica no podían dudar que después de pasar siete semáforos en rojo, a exceso de velocidad y haciendo todo tipo de desmanes, iban a matar a alguien que se cruzara con la luz permitida. Y eso fue lo que le pasó a Walter".

También rechazó que la acusada se haya desorientado por no conocer la zona: "Si vos tenés miedo de perderte en la zona, si vos no conocés el lugar, manejás como cuando vas a Estados Unidos o a otro país o a un lugar que no conocés, vas más despacio. Ayer, en el alegato les decía a todos, porque casi todos son platenses, decía: 'A ver, ¿quién se atreve a ponerse una venda en los ojos y pasar, no siete, un semáforo en rojo?'".

Para concluir, separó el hecho de sus agravantes: "Uno tiene que saber diferenciar entre lo que es el hecho propiamente dicho del homicidio, homicidio simple para nosotros, con todas esas cuestiones que tienen que ver con las circunstancias agravantes. Por ejemplo, este hecho de no hacerse los exámenes de alcoholemia es un agravante, el desprecio por la vida demostrado es un agravante".