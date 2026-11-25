El comienzo de una historia que nadie imaginaba: así nació el fenómeno de El Bulli

El recorrido de El Bulli tuvo un origen muy diferente al que podría imaginarse al conocer su posterior reconocimiento internacional. Todo comenzó a principios de la década del sesenta, cuando el matrimonio Schilling decidió instalar un minigolf junto al mar, en Cala Montjoi, una pequeña zona de la Costa Brava.

Con el paso del tiempo, aquel establecimiento cambió su actividad. Primero funcionó como un chiringuito y posteriormente se transformó en un restaurante. Nadie podía anticipar que aquel lugar, alejado de los grandes centros gastronómicos, terminaría convirtiéndose en uno de los espacios más influyentes de la cocina contemporánea.

La llegada de Ferran Adrià, Juli Soler y Albert Adrià marcó un punto de inflexión. A mediados de los años ochenta, Ferran llegó al restaurante siendo todavía un joven sin una vocación gastronómica completamente definida. Su principal pasión estaba relacionada con el fútbol y con la posibilidad de seguir los pasos de su ídolo, Johan Cruyff.

La serie reconstruyó ese período inicial y mostró cómo una oportunidad aparentemente circunstancial se convirtió en el punto de partida de una carrera extraordinaria. El joven que llegó a un restaurante pequeño y prácticamente desconocido terminó transformándose en uno de los chefs más influyentes de la gastronomía internacional.

La producción también puso el foco en las personas que acompañaron ese proceso. Porque el crecimiento de El Bulli no fue consecuencia exclusiva del talento individual de Ferran Adrià. Detrás del proyecto hubo un equipo, decisiones arriesgadas y una visión compartida que permitió desarrollar una manera completamente diferente de entender la cocina.

Los tres protagonistas reales que construyeron el fenómeno internacional

Ferran Adrià fue el principal impulsor de la transformación culinaria. Su evolución, desde un joven tímido y apasionado por el fútbol hasta convertirse en un referente mundial de la gastronomía, constituye uno de los ejes narrativos de la producción.

fue el principal impulsor de la transformación culinaria. Su evolución, desde un joven tímido y apasionado por el fútbol hasta convertirse en un referente mundial de la gastronomía, constituye uno de los ejes narrativos de la producción. Juli Soler , por su parte, representó la figura del socio visionario y rebelde que decidió apostar por una propuesta diferente. Su confianza en el proyecto resultó fundamental para acompañar una transformación que exigía asumir riesgos y sostener una idea que no siempre encontraba comprensión inmediata.

, por su parte, representó la figura del socio visionario y rebelde que decidió apostar por una propuesta diferente. Su confianza en el proyecto resultó fundamental para acompañar una transformación que exigía asumir riesgos y sostener una idea que no siempre encontraba comprensión inmediata. Albert Adrià, hermano de Ferran, ocupó un lugar particular dentro de esa dinámica. La serie lo presentó como una persona capaz de hablarle con absoluta franqueza, incluso en los momentos en los que las decisiones de su hermano podían generar diferencias.

El personaje ficticio de Génesis que cambia la mirada sobre toda la historia

Aunque Génesis se apoyó en acontecimientos y figuras reales, la producción incorporó una línea narrativa completamente ficticia para ampliar el universo de la historia.

Uno de los personajes más importantes de esa trama fue Glòria Canabach, una crítica gastronómica que pertenece a una familia profundamente ligada a la cocina tradicional.

La historia también avanzó hasta 2025, cuando el personaje regresó de Estados Unidos después de la muerte de su padre. A partir de ese acontecimiento, tomó la decisión de recuperar el restaurante familiar, Can Canabach, junto a su sobrina Lola.

Esta trama permitió incorporar otro conflicto a la producción: el enfrentamiento entre las tradiciones familiares y las nuevas formas de interpretar la cocina.

Quiénes integran el elenco de Génesis en Netflix

Daniel Bayona

Xavi Caudevilla

Miquel Fernández

Mónica López

Iván Massagué

Carlos Cuevas

Joana Vilapuig

Alex Brull

Alberto Díaz

Tráiler de Génesis, bienvenidos a El Bulli