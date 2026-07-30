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Ángel de Brito contó quién sería la nueva novia de Diego Leuco: "Se lo está..."

Ángel de Brito aseguró que Diego Leuco habría iniciado un romance con una reconocida influencer y dio algunos detalles del supuesto vínculo.

30 jul 2026, 19:41
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Ángel de Brito contó quién sería la nueva novia de Diego Leuco: Se lo está....

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En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió al revelar una versión que involucra a Diego Leuco y a Sofía Gonet, la influencer conocida en redes como La Reini. Según contó el conductor, entre ambos habría comenzado un vínculo que va más allá de la amistad.

La información salió a la luz durante una charla en Ángel Responde (Bondi Live). Mientras conversaban sobre distintos temas, Ronnie Arias mencionó a la creadora de contenido y quiso saber qué pasaba con ella. Fue entonces cuando De Brito lanzó una frase que no pasó inadvertida: "A Leuco se lo está comiendo, dicen las malas lenguas, juegan al romance, a él le gustan todas".

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La declaración generó repercusión de inmediato y volvió a instalar rumores sobre un posible acercamiento entre el periodista y la influencer.

Los rumores comenzaron a crecer luego de que la influencer visitara el programa que conduce el periodista en Resumido, a principios de julio. Durante la entrevista, ambos compartieron un divertido juego, intercambiaron chicanas y dejaron en evidencia una buena sintonía, algo que rápidamente despertó comentarios entre los seguidores.

Qué dijo Diego Leuco de los rumores de romance con La Reini

Después de que su nombre quedara en el centro de los rumores de un supuesto romance con Sofía Gonet, Diego Leuco decidió aclarar cuál es su verdadera situación sentimental. El periodista aprovechó una charla en Luzu al Atardecer (Luzu TV) para hablar del tema y ponerle un freno a las versiones que circularon en los últimos días.

Todo surgió cuando "La Gurisa" llevó la conversación hacia su vida privada y, entre bromas, mencionó a La Reini. "¿Y hay tiempo para el amor? ¿Tiempo para que yo te diga, no sé, una Reini?", le preguntó con picardía. Sin vueltas, Leuco respondió: " No, no, justo esa no, pero sí, tengo tiempo también".

A partir de esa consulta, el conductor profundizó sobre cómo vive hoy los vínculos afectivos y aseguró que, cuando una persona realmente importa, siempre hay lugar para compartir tiempo con ella. "Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás", expresó. Luego completó la idea: " Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás".

"Vi que se subió mucho lo del shipeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés?", explicó al referirse a las versiones que lo vinculan con Gonet y descartó que exista un romance entre ambos.

En pocas palabras

  • Romance en puerta: Ángel de Brito reveló un posible vínculo entre Diego Leuco y Sofía Gonet.
  • Versión periodística: El conductor dio detalles del supuesto romance en "Ángel Responde".
  • Antecedentes: La influencer había visitado el programa de Leuco en julio, mostrando buena sintonía.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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