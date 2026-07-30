Ángel de Brito contó quién sería la nueva novia de Diego Leuco: "Se lo está...."

Qué dijo Diego Leuco de los rumores de romance con La Reini

Después de que su nombre quedara en el centro de los rumores de un supuesto romance con Sofía Gonet, Diego Leuco decidió aclarar cuál es su verdadera situación sentimental. El periodista aprovechó una charla en Luzu al Atardecer (Luzu TV) para hablar del tema y ponerle un freno a las versiones que circularon en los últimos días.

Todo surgió cuando "La Gurisa" llevó la conversación hacia su vida privada y, entre bromas, mencionó a La Reini. "¿Y hay tiempo para el amor? ¿Tiempo para que yo te diga, no sé, una Reini?", le preguntó con picardía. Sin vueltas, Leuco respondió: " No, no, justo esa no, pero sí, tengo tiempo también".

A partir de esa consulta, el conductor profundizó sobre cómo vive hoy los vínculos afectivos y aseguró que, cuando una persona realmente importa, siempre hay lugar para compartir tiempo con ella. "Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás", expresó. Luego completó la idea: " Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás".

"Vi que se subió mucho lo del shipeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés?", explicó al referirse a las versiones que lo vinculan con Gonet y descartó que exista un romance entre ambos.