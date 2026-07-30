Discusión, cuchillos y muerte: así fue la pelea entre un carnicero y un herrero que terminó en tragedia

Los investigadores sospechan que este último podría haber sufrido una descompensación en medio del enfrentamiento, aunque la autopsia será la que determine la causa exacta de su muerte.

Cómo comenzó la pelea entre el carnicero y el herrero

Según la reconstrucción preliminar, el conflicto se originó por un reclamo relacionado con un trabajo de herrería realizado en el comercio. De acuerdo con la investigación, el dueño de la carnicería había convocado a otro trabajador para reparar unas rejas que, a su entender, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con quien finalmente discutió.

El hombre citado para realizar esas tareas declaró ante los investigadores que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea entre ambos. La principal hipótesis es que los dos hombres se enfrentaron utilizando cuchillos.

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. (Foto: Google)

La investigación descarta un intento de robo

Las pericias realizadas en la escena permitieron descartar, por el momento, la hipótesis de un robo. Los investigadores confirmaron que no faltaba dinero ni pertenencias del comercio.

Tanto la recaudación de la carnicería como los teléfonos celulares permanecían en el lugar y tampoco se encontraron signos de un importante desorden que hicieran pensar en la participación de terceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, dirigida por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para reconstruir con precisión cómo ocurrió el fatal enfrentamiento.