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Discusión, cuchillos y muerte: así fue la pelea entre un carnicero y un herrero que terminó en tragedia

El conflicto habría comenzado por un reclamo vinculado a una tarea de herrería en un comercio. La Justicia investiga cómo ocurrió el enfrentamiento y descarta, por el momento, la participación de terceros.

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Así fue la pelea entre un carnicero y un herrero que terminó en tragedia. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

Así fue la pelea entre un carnicero y un herrero que terminó en tragedia. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

Una discusión por un trabajo de herrería terminó en tragedia este jueves en el partido bonaerense de Escobar. El dueño de una carnicería y un herrero murieron tras protagonizar un violento enfrentamiento con armas blancas dentro del comercio.

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El dramático episodio ocurrió en un local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno, donde efectivos del Comando de Patrullas encontraron a los dos hombres gravemente heridos al llegar al lugar.

Uno de los fallecidos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, propietario de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca. A pocos metros de él fue hallado el cuerpo del otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, cuya identidad completa aún no había sido confirmada oficialmente.

Las primeras pericias indican que Mamani murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la pelea, mientras que el herrero presentaba lesiones compatibles con una riña, aunque no tenía, en principio, heridas punzocortantes de gravedad.

Los investigadores sospechan que este último podría haber sufrido una descompensación en medio del enfrentamiento, aunque la autopsia será la que determine la causa exacta de su muerte.

Cómo comenzó la pelea entre el carnicero y el herrero

Según la reconstrucción preliminar, el conflicto se originó por un reclamo relacionado con un trabajo de herrería realizado en el comercio. De acuerdo con la investigación, el dueño de la carnicería había convocado a otro trabajador para reparar unas rejas que, a su entender, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con quien finalmente discutió.

El hombre citado para realizar esas tareas declaró ante los investigadores que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea entre ambos. La principal hipótesis es que los dos hombres se enfrentaron utilizando cuchillos.

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. (Foto: Google)

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. (Foto: Google)

La investigación descarta un intento de robo

Las pericias realizadas en la escena permitieron descartar, por el momento, la hipótesis de un robo. Los investigadores confirmaron que no faltaba dinero ni pertenencias del comercio.

Tanto la recaudación de la carnicería como los teléfonos celulares permanecían en el lugar y tampoco se encontraron signos de un importante desorden que hicieran pensar en la participación de terceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, dirigida por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para reconstruir con precisión cómo ocurrió el fatal enfrentamiento.

En pocas palabras

  • Tragedia en Escobar: Un carnicero y un herrero murieron tras una violenta discusión por un trabajo de herrería.
  • Armas blancas: El enfrentamiento, que terminó en fatalidad, involucró el uso de cuchillos entre ambos.
  • Investigación judicial: La Justicia trabaja para reconstruir los hechos y descarta, por el momento, la participación de terceros o un intento de robo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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