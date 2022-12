El exabrupto de Rodrigo de Paul contra todos los que hablaron mal de él: "Me tiraron de todos lados..."

En un vivo que hacía Nicolás Otamendi en su Instagram, Rodrigo recordó a todas esas personas que dudaron de él, que dijeron que estaba lesionado, que la relación con Tini Stoessel y las supuestas peleas lo tenían mal.

Ahora, con el triunfo Rodrigo no dudo en decir: “Todos los que dudaron, chupenme bien la…”.

“Me tiraron de todos lados y no me voltearon”, dijo y volvió a propinar el mismo exabrupto. Sin duda, un mensaje clarito que vuelve a demostrar que el centrocampista está siempre al tanto de todo lo que se dice.

Embed

La increíble predicción sobre la Copa del Mundo de Rodrigo de Paul al hermano de Tini Stoessel en una figurita

Así como con la Copa América 2021, Rodrigo de Paul volvió a predecir que Argentina iba a ser campeón del mundo en Qatar 2022. Esta vez no salió su cara en ningún video, le escribió su vaticinio en una figurita a su cuñado, el hermano de Tini Stoessel, Fran.

Fran Stoessel acompañó a Rodrigo De Paul durante todo el Mundial Qatar 2022 y ayer se metió al campo de juego para festejar con los 26 gladiadores. Luego posteó en Instagram fotos de lo que estaba viviendo y allí mostró la predicción que el mediocampista le hizo en septiembre pasado.

"Los amo a todos los argentinos, estoy orgulloso de haber nacido ahí. Los dejamos en la cima del mundo, ojalá lo estén disfrutando tanto como nosotros", dijo muy emocionado Rodrigo de Paul tras alzar la Copa del Mundo.

Y agregó: "Lo logramos, sufrimos mucho… pero qué lindo que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que nos curte, vamos a sufrir toda la vida pero esto no me lo voy a olvidar más. Somos justos ganadores porque para ser campeones hay que ganarle al campeón del mundo y les ganamos. Es una alegría que no te la puedo explicar".