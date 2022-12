La increíble predicción sobre la Copa del Mundo de Rodrigo de Paul al hermano de Tini Stoessel en una figurita

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmUoXyzPKbq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG2w1eQnqRN1CjkGf5YuZA4VY8Y07yKB6BshhFRUYmZA9LjnohZAZBkcrT0pXFXCaNr7qUYG7p4sjlUgOyHoPqHOZBHvIQ3LnbWyEBvJQe5EyRa3lkN2JXjItXi4GORt1tj9NAIfJfXbnJHTiIFkMRh3KjBONkK46sLkbcfaFcvE7IX8euiBY9OOIhI6HFQZDZD View this post on Instagram A post shared by Fran Stoessel ♣ (@franstoessell)

"Los amo a todos los argentinos, estoy orgulloso de haber nacido ahí. Los dejamos en la cima del mundo, ojalá lo estén disfrutando tanto como nosotros", dijo muy emocionado Rodrigo de Paul tras alzar la Copa del Mundo.

Y agregó: "Lo logramos, sufrimos mucho… pero qué lindo que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que nos curte, vamos a sufrir toda la vida pero esto no me lo voy a olvidar más. Somos justos ganadores porque para ser campeones hay que ganarle al campeón del mundo y les ganamos. Es una alegría que no te la puedo explicar".

La figurita que escribió Rodrigo de Paul donde puso que Argentina iba a ser campeón

El hermano de Tini Stoessel publicó una foto de una figurita del Mundial Qatar 2022 que le escribió Rodrigo de Paul donde predice que iban a ser campeones.

“Fran: hoy 18/9/22 firmo esta figurita diciendo que en unos meses... Vamos a levantar la Copa del Mundo”, le escribió Rodrigo en septiembre.