El gesto de Alan Simone y la reacción de Sabrina Cortez que generó expectativas en los fans

Hace unos días, intervino el mismísimo Santiago Del Moro que en una de las galas le preguntó cómo estaba y terminó diciendo: "¿Cómo andás Sabri? ¿Cómo estamos? Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto".

Luego de que Sabrina le contestara que no fueron dos dos mensajes, el conductor del reality continuó: "No importa, borrón y cuenta nueva, dejate de jod... Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante. Si hay amor, todo se habla. Con respeto siempre y se sigue".

Parece que Sabrina escuchó al mentor de los participantes del reality y decidió ceder un poco en su posición. En la gala del domingo fue grabada charlando cerca de Alan, tanto que él quiso darle un beso.

Ella lo esquivó, pero no se mostró enojada con el gesto del morocho, que seguirá intentando el operativo reconquista.