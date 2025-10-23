El hombre que descubrió un truco secreto para viajar gratis con la SUBE

"Él es la representación de la viveza argentina. Es un tipo de vende guantes por la ciudad, consigue las cosas a mitad de precio y es capaz de vender anteojos a un ciego. Si hay alguien podría encontrarle la vuelta para viajar gratis era él", siguió.

"Para que se den una idea, en los 80's, sin un peso, convenció a un chico, que recién habían contratado en una empresa, a fiarle un camión de cuero entero. Al pobre tipo los cagaron a puteadas, pensando que lo habían estafado. Sin embargo, mi abuelo -con ese cuero- empezó su negocio de guante, vendió todos y, a la semana, le había devuelto toda la plata. Él es el lobo de Wall Street, pero que toma mate y usa chomba", detalló.

El joven comentó que un día finalmente su abuelo le mostró cómo viajar con la SUBE sin poner un peso: "Un día sus clientes estaban bastante lejos como para ir en bici, así que decidimos tomar el bondi. Dije: 'Por fin voy a ver su tarjeta hackeada, no sé'. 'Vamos en Bondi, eh, pero ponete atrás mío por las dudas', me dice. Pensé: 'Yo este viejo con qué va a salir ahora'. Llega el bondi y le dice al chofer: 'Hasta Ramos, señor'. Apoya la tarjeta y... 'Ahí estamos, gracias, eh'".

Y remató: "El colectivero vio su máquina, vio que no pasó la tarjeta. 'Señor, señor, no le tomó la tarjeta. Señor. Señor....'. Ahí fue cuando me di cuenta que, claro, mi abuelo no tiene una tarjeta hackeada, se hace simple y llanamente el viejo gagá. Muy avergonzado pagué los dos pasajes porque evidentemente era el nieto y me senté al lado suyo. 'Re mala onda este colectivero, che, normalmente me dejan pasar, pero claro, hoy estaba vos'. ¡Vos me estás jodiendo al final que se quedó sin saldo fui yo y esta es la historia de cómo mi abuelo viaja gratis sin pagar".

Embed

¿Qué es la Tarifa Social SUBE de ANSES y cómo ahorrar un 55% en cada viaje?

A través de sus programas sociales, la ANSES posibilita que millones de beneficiarios accedan a la Tarifa Social Federal de Transporte, un descuento del 55% en los boletos de colectivos, trenes y subtes en todo el país mediante la Tarjeta SUBE.

Este beneficio está disponible para jubilados, pensionados, trabajadoras y trabajadores de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Becas Progresar, Programa Potenciar Trabajo y Pensiones No Contributivas.

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online, presencial o desde la app Mi ANSES.

¿Cómo realizar el trámite de la Tarifa Social en dos simples pasos?

Paso 1:

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social

Seleccioná: Programas y beneficios > Generar PIN SUBE

Hacé clic en "Generar PIN"

Se creará un código de 6 dígitos que deberás asociar a tu tarjeta SUBE

Paso 2: