Aumenta 18% la tarifa de trenes en el AMBA: desde cuándo rige la suba

- Línea Mitre
- Línea Sarmiento
- Línea San Martín
- Línea Urquiza
- Línea Roca
- Línea Belgrano Norte
- Línea Belgrano Sur
Las nuevas tarifas con SUBE registrada serán:
- Boleto mínimo: $330
- Segunda sección (12 a 24 kilómetros): $429
- Tercera sección (más de 24 kilómetros): $528
En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada pagarán valores considerablemente más altos:
- Boleto mínimo sin SUBE registrada: $660
- Pasaje abonado en efectivo por ventanilla: $1100
Qué pasará con la Tarifa Social
El beneficio de Tarifa Social continuará vigente para los usuarios alcanzados, con el descuento del 55% sobre el valor del boleto, siempre que utilicen una SUBE registrada.
Con el nuevo esquema, las tarifas quedarán de la siguiente manera:
- Boleto mínimo: $148,50
- Segunda sección: $185,25
- Tercera sección: $227,25
Cómo seguirá el aumento de trenes hasta septiembre
El esquema de subas dispuesto por Transporte prevé incrementos escalonados durante los próximos meses.
Los boletos mínimos con SUBE registrada serán:
- Junio: $380
- Julio: $430
- Agosto: $480
- Septiembre: $530
De esta manera, el aumento acumulado entre mayo y septiembre rondará el 90% y volverá a impactar de lleno en el bolsillo de los pasajeros que utilizan diariamente el servicio ferroviario en el AMBA.