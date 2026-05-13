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Aumenta 18% la tarifa de trenes en el AMBA: desde cuándo rige la suba

La suba forma parte de un esquema escalonado autorizado por el Gobierno. También habrá fuertes diferencias para quienes no tengan la SUBE registrada.

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Aumenta 18% la tarifa de trenes en el AMBA: desde cuándo rige la suba

Aumenta 18% la tarifa de trenes en el AMBA: desde cuándo rige la suba

Viajar en tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro desde el próximo lunes 18 de mayo. El Gobierno confirmó un nuevo aumento en las tarifas ferroviarias que llevará el boleto mínimo de $280 a $330 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

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La medida representa el primer tramo de un incremento total del 91,39% previsto por la Secretaría de Transporte y que se aplicará de manera gradual hasta septiembre, cuando el pasaje mínimo alcanzará los $530.

La última actualización tarifaria en los trenes metropolitanos se había aplicado en septiembre de 2024.

Cuánto costará viajar en tren desde el 18 de mayo

El aumento alcanzará a las líneas:

  • Línea Mitre
  • Línea Sarmiento
  • Línea San Martín
  • Línea Urquiza
  • Línea Roca
  • Línea Belgrano Norte
  • Línea Belgrano Sur

Las nuevas tarifas con SUBE registrada serán:

  • Boleto mínimo: $330
  • Segunda sección (12 a 24 kilómetros): $429
  • Tercera sección (más de 24 kilómetros): $528

En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada pagarán valores considerablemente más altos:

  • Boleto mínimo sin SUBE registrada: $660
  • Pasaje abonado en efectivo por ventanilla: $1100

Qué pasará con la Tarifa Social

El beneficio de Tarifa Social continuará vigente para los usuarios alcanzados, con el descuento del 55% sobre el valor del boleto, siempre que utilicen una SUBE registrada.

Con el nuevo esquema, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

  • Boleto mínimo: $148,50
  • Segunda sección: $185,25
  • Tercera sección: $227,25

Cómo seguirá el aumento de trenes hasta septiembre

El esquema de subas dispuesto por Transporte prevé incrementos escalonados durante los próximos meses.

Los boletos mínimos con SUBE registrada serán:

  • Junio: $380
  • Julio: $430
  • Agosto: $480
  • Septiembre: $530

De esta manera, el aumento acumulado entre mayo y septiembre rondará el 90% y volverá a impactar de lleno en el bolsillo de los pasajeros que utilizan diariamente el servicio ferroviario en el AMBA.

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