Aumenta 18% la tarifa de trenes en el AMBA: desde cuándo rige la suba

Línea Mitre

Línea Sarmiento

Línea San Martín

Línea Urquiza

Línea Roca

Línea Belgrano Norte

Línea Belgrano Sur

Las nuevas tarifas con SUBE registrada serán:

Boleto mínimo: $330

Segunda sección (12 a 24 kilómetros): $429

Tercera sección (más de 24 kilómetros): $528

En tanto, quienes no tengan la SUBE nominalizada pagarán valores considerablemente más altos:

Boleto mínimo sin SUBE registrada: $660

Pasaje abonado en efectivo por ventanilla: $1100

Qué pasará con la Tarifa Social

El beneficio de Tarifa Social continuará vigente para los usuarios alcanzados, con el descuento del 55% sobre el valor del boleto, siempre que utilicen una SUBE registrada.

Con el nuevo esquema, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo: $148,50

Segunda sección: $185,25

Tercera sección: $227,25

Cómo seguirá el aumento de trenes hasta septiembre

El esquema de subas dispuesto por Transporte prevé incrementos escalonados durante los próximos meses.

Los boletos mínimos con SUBE registrada serán:

Junio: $380

Julio: $430

Agosto: $480

Septiembre: $530

De esta manera, el aumento acumulado entre mayo y septiembre rondará el 90% y volverá a impactar de lleno en el bolsillo de los pasajeros que utilizan diariamente el servicio ferroviario en el AMBA.