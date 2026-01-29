El increíble hallazgo en Marte que sorprende a los científicos

Gracias a las imágenes de alta resolución de CaSSIS (ESA) y a los instrumentos CTX y HiRISE (NASA), los científicos identificaron formaciones conocidas como depósitos con frente escarpado, cuya morfología coincide con los deltas fluviales de la Tierra. Estas estructuras indican que ríos caudalosos desembocaron en un océano profundo durante periodos prolongados, dejando sedimentos que hoy permiten reconstruir el pasado acuático de Marte.

MARTE

El rover Perseverance, en el cráter Jezero, detectó restos de playas y arenas redondeadas formadas por la acción prolongada del agua. Estas evidencias no corresponden a inundaciones puntuales, sino a un ambiente acuático estable, un elemento clave para estudiar la potencial habitabilidad del planeta.

Asimismo, se encontraron minerales como carbonatos, generados por la interacción prolongada con agua subterránea. En la Tierra, estos compuestos se asocian con ambientes donde la vida microbiana puede desarrollarse, lo que aumenta el interés científico sobre la existencia de organismos primitivos en el pasado marciano.

Los deltas y las costas fósiles actúan como auténticas cápsulas del tiempo, conservando información sobre los antiguos ríos, lagos y océanos del planeta. Los hallazgos muestran que Marte, alguna vez azul y fértil, experimentó transformaciones drásticas hasta convertirse en el árido paisaje que se observa en la actualidad.