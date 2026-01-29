El increíble hallazgo en Marte que sorprende a los científicos
Un hallazgo reciente sobre Marte desafía lo que se creía del planeta rojo y abre nuevas preguntas sobre su pasado.
Hace más de 3.500 millones de años, Marte no era el desierto que muestra hoy su superficie. Un vasto océano cubría gran parte del hemisferio norte, dejando huellas que ahora comienzan a reconstruirse con precisión gracias a las imágenes y mediciones de la NASA y la Agencia Espacial Europea.
Según un reciente artículo publicado en la revista NPJ Space Exploration, aquel océano fue tan extenso como el Ártico, con más de 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie.
Marte es considerablemente más pequeño que la Tierra: su diámetro alcanza los 6.779 kilómetros, un 47% menor que el de nuestro planeta. En este contexto, un océano de esas dimensiones habría cubierto proporcionalmente una porción mucho mayor de la superficie marciana.
El estudio, liderado por el geólogo Ignatius Argadestya, de la Universidad de Berna, se centró en Valles Marineris, el gigantesco sistema de cañones que se extiende por más de 4.000 kilómetros a lo largo del ecuador marciano. Esta región conserva estructuras geológicas que funcionan como un registro natural de los climas antiguos y de la posible presencia de agua estable en la superficie.
Gracias a las imágenes de alta resolución de CaSSIS (ESA) y a los instrumentos CTX y HiRISE (NASA), los científicos identificaron formaciones conocidas como depósitos con frente escarpado, cuya morfología coincide con los deltas fluviales de la Tierra. Estas estructuras indican que ríos caudalosos desembocaron en un océano profundo durante periodos prolongados, dejando sedimentos que hoy permiten reconstruir el pasado acuático de Marte.
El rover Perseverance, en el cráter Jezero, detectó restos de playas y arenas redondeadas formadas por la acción prolongada del agua. Estas evidencias no corresponden a inundaciones puntuales, sino a un ambiente acuático estable, un elemento clave para estudiar la potencial habitabilidad del planeta.
Asimismo, se encontraron minerales como carbonatos, generados por la interacción prolongada con agua subterránea. En la Tierra, estos compuestos se asocian con ambientes donde la vida microbiana puede desarrollarse, lo que aumenta el interés científico sobre la existencia de organismos primitivos en el pasado marciano.
Los deltas y las costas fósiles actúan como auténticas cápsulas del tiempo, conservando información sobre los antiguos ríos, lagos y océanos del planeta. Los hallazgos muestran que Marte, alguna vez azul y fértil, experimentó transformaciones drásticas hasta convertirse en el árido paisaje que se observa en la actualidad.