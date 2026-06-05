El Indio Solari en Netflix: el proyecto de la plataforma para el exlíder de Los Rendonditos de Ricota

El Indio Solari en Gelatina

Durante la charla, Solari reveló que existió interés por parte de Netflix en participar del proyecto cinematográfico. Sin embargo, explicó que finalmente optaron por no avanzar en esa dirección. El músico relacionó esa decisión con la experiencia que tuvo al observar el documental "Rompan todo: La historia del rock en América Latina", estrenado en 2020.

Según manifestó, no compartió la manera en que se representó parte de la historia del rock latinoamericano dentro de esa producción. En particular, cuestionó algunos enfoques vinculados a la identidad cultural y al tratamiento de determinados artistas y movimientos.

Por ese motivo, tanto él como Marcelo Figueras decidieron mantener el control de la iniciativa y avanzar por otro camino. La frase utilizada por el cantante para describir esa postura generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y volvió a instalar el debate sobre la relación entre las grandes plataformas y los creadores independientes.

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"Estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’", señaló el Indio sobre el documental estrenado en 2020. A su vez, aseguró: "Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura".

"Argentina es un lugar de rock. Les llama la atención a los mismos artistas. No sé si quedan muchos lugares así. Por ejemplo la difusión que está teniendo la música mía en este momento con los youtubers de todo el mundo, como Yakarta, Kentucky y lo que se te ocurra. Hay un tipo allá porque alguien le mandó la imagen de Tandil y de Olavarría. Y eso no existe. Después aparece el hecho de ‘queremos ver qué hace este tipo o esta banda y encima fogoneado por los fanáticos de acá que son de fierro. Me encuentran en un lugar y entran todos en el chat a darles consejos. Los tipos por ahí tenían 3 mil seguidores y de pronto van a parar a 50 mil. Adoran a Los Fundamentalistas y a Los Redondos", enfatizó el Indio.

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Murió el Indio Solari, mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Esta madruga murió el Indio Solari en su casa de Parque Leloir, a los 77 años. Así lo informaron Carlos Salerno y Mariana Contartessi en Desayuno Americano (América TV), quienes detallaron que habría muerto ahogado por causas naturales, producto de su enfermedad de mal de Parkinson que padecía desde hacía varios años.

Si bien la autoridades policiales se encuentran trabajando en las inmediaciones de la casa del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Parque Leloir, desde el magazine conducido por Pamela David revelaron que la triste noticia se conoció por un llamado a la policía durante la madrugada.