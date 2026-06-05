De qué murió el Indio Solari a los 77 años

Con el paso de los años, Solari volvió a referirse públicamente a su estado de salud. En 2023, durante una entrevista con la radio española Mariskal Rock, contó cómo convivía con la enfermedad: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

En febrero de este año, además, circularon fuertes rumores sobre un supuesto ACV que habría sufrido el cantante. Sin embargo, desde su entorno salieron rápidamente a desmentir esa versión mediante un comunicado publicado en redes sociales.

“La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, habían aclarado en aquel momento.

La muerte del Indio Solari genera una enorme conmoción en el ambiente artístico y entre millones de fanáticos que lo acompañaron durante décadas y lo convirtieron en una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino.

Indio Solari

Cómo reaccionó Mario Pergolini ante la muerte del Indio Solari

La noticia de la muerte del Indio Solari provocó una inmediata repercusión en el mundo artístico y uno de los momentos más impactantes se vivió en vivo durante el programa de Mario Pergolini en Vorterix.

El conductor se enteró del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mientras realizaba No preguntes por Rusia y no pudo ocultar su conmoción al aire. “Estoy asombrosísimo. Me impacta la noticia porque es inesperada”, expresó completamente sorprendido.

Sin embargo, lo que más lo desconcertó fue una coincidencia que ocurrió minutos antes de recibir la noticia. El programa de este viernes había arrancado justamente con música de Los Redondos y, además, Pergolini había compartido fotos junto al Indio Solari durante la transmisión.

“Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, sostuvo el conductor, todavía en shock por lo sucedido.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una fuerte reacción entre los seguidores del músico y del periodista, que quedaron impactados por la inesperada coincidencia en plena transmisión en vivo.