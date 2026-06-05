Al tiempo que remarcó que "lo que se ratifica es, a priori, que es una muerte natural, que la causa es el ahogamiento. La muerte es natural, pero hay que ver el ahogamiento, por qué se dio, si estaba acostado, hay que ver el contexto".

Vale señalar que el Indio Solari había sido diagnosticado de Parkinson hace más de una década atrás y fue en marzo de 2016 cuando lo hizo público durante un recital que brindó en Tandil. En aquel entonces, Solari le confió a su público que la enfermedad le estaba "pisando los talones", aclarando así los muchos rumores que habían comenzado a circular sobre su estado de salud.

murió el Indio Solari - captura DA

Quién fue el Indio Solari

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como “El Indio” Solari, ha sido una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino. Nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, aunque pasó gran parte de su vida en la ciudad bonaerense de La Plata, donde comenzó a desarrollar su vínculo con la música, el arte y la contracultura que marcarían su carrera.

Su nombre quedó definitivamente ligado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que fundó junto a Skay Beilinson y Carmen “La Negra” Poly. Surgido en el circuito alternativo durante la década de 1970, el grupo construyó una identidad propia al margen de las grandes compañías discográficas y de los medios masivos. Con discos que se convirtieron en clásicos del rock nacional, como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Lobo suelto, cordero atado, Los Redondos desarrollaron un fenómeno cultural sin precedentes y una relación de enorme fidelidad con su público.

Indio Solari

La figura de Solari se destacó por sus letras cargadas de imágenes, referencias políticas, sociales y literarias, además de un estilo interpretativo que lo transformó en una voz inconfundible dentro de la música argentina. A lo largo de los años cultivó un perfil reservado y evitó la exposición mediática, lo que contribuyó a alimentar el misterio alrededor de su personalidad.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, inició una exitosa carrera solista. Primero al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y luego como referente de un proyecto artístico que mantuvo la masividad de sus convocatorias. Sus recitales reunieron a cientos de miles de personas en distintos puntos del país, consolidando un fenómeno popular que trascendió generaciones.

En 2016, Solari reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que influyó en su actividad artística. A pesar de ello, continuó vinculado a la música y mantuvo contacto con sus seguidores a través de proyectos discográficos, entrevistas y participaciones especiales.

Considerado un ícono del rock nacional, El Indio Solari dejó una huella profunda en la cultura argentina gracias a una obra que combina música, poesía y una fuerte conexión con el público, convirtiéndose en una referencia indispensable para varias generaciones de artistas y fanáticos.