¿El Parkinson mata? Cuáles son los síntomas de la enfermedad que padecía el Indio Solari

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta al sistema nervioso. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) y la Clínica Mayo, se produce por la pérdida gradual de neuronas que generan dopamina, una sustancia química fundamental para controlar los movimientos del cuerpo.

La dopamina permite que distintas áreas del cerebro se comuniquen de manera eficiente para coordinar movimientos precisos. Cuando esas neuronas comienzan a deteriorarse y morir, los niveles de dopamina disminuyen y aparecen los síntomas del Parkinson.

El Parkinson suele manifestarse de manera gradual y su evolución varía entre los pacientes. Aunque actualmente no tiene cura, existen tratamientos capaces de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida durante muchos años.

Cuáles son los síntomas del Parkinson

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Los síntomas más conocidos del Parkinson son los trastornos motores, es decir, aquellos que afectan directamente el movimiento. Entre los más frecuentes se encuentran el temblor en reposo, la rigidez muscular, la lentitud de movimientos —conocida como bradicinesia—, los problemas de equilibrio y las alteraciones en la marcha y la coordinación.

Sin embargo, la enfermedad no se limita a los problemas motores. Diversas investigaciones muestran que también puede provocar síntomas no motores que afectan significativamente la vida diaria de los pacientes. Entre ellos figuran los trastornos del sueño, la fatiga persistente, la depresión, la ansiedad, la pérdida o disminución del olfato, los problemas digestivos, las dificultades para hablar o tragar y el deterioro cognitivo en las etapas más avanzadas de la enfermedad.

La combinación, la intensidad y la velocidad de progresión de estos síntomas pueden variar considerablemente de una persona a otra.

¿El Parkinson puede causar la muerte?

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Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de esta enfermedad es si el Parkinson puede provocar la muerte.

Desde el punto de vista médico, el Parkinson no suele considerarse una enfermedad mortal por sí misma. Sin embargo, se trata de una patología progresiva que puede generar complicaciones graves a medida que avanza.

Especialistas de la Parkinson's Foundation y de la Clínica Mayo señalan que muchos de los riesgos asociados aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad y están vinculados a problemas derivados del deterioro neurológico.

Entre las complicaciones más frecuentes figuran:

Neumonía por aspiración causada por dificultades para tragar.

causada por dificultades para tragar. Infecciones respiratorias .

. Caídas con lesiones graves .

. Inmovilidad prolongada .

. Deterioro general del estado de salud.

Por ese motivo, aunque el Parkinson no suele ser la causa directa de muerte, sus complicaciones pueden resultar potencialmente fatales y aumentar el riesgo de fallecimiento en pacientes con enfermedad avanzada.

Cómo es el tratamiento del Parkinson en la actualidad

Actualmente no existe una cura definitiva para el Parkinson. Los tratamientos se enfocan en controlar los síntomas y ralentizar el impacto funcional de la enfermedad.

Las terapias incluyen medicamentos que aumentan o imitan la acción de la dopamina, rehabilitación física, actividad física adaptada, fonoaudiología y seguimiento médico multidisciplinario.

La evidencia científica indica que el diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos adecuados y el seguimiento constante permiten preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los pacientes durante largos períodos.