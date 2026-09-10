Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 3 × (12 + 7) - 8 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 3 × (12 + 7) - 8 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 39 + 3 × 19 - 8 × 5 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 19 = 57 | 8 × 5 = 40
La expresión queda así: 39 + 57 - 40 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 57 = 96 |
96 - 40 = 56 |
56 + 35 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero efectiva.