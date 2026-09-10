Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 39 + 3 × 19 - 8 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 19 = 57 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 39 + 57 - 40 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 57 = 96 |

96 - 40 = 56 |

56 + 35 = (?)

Resultado final: 91

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es útil para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero efectiva.