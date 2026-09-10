En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

La ex de Tiago PZK rompió el silencio tras el escándalo: "Cuando me rompen el corazón..."

¿La dejó por la Joaqui? La supuesta novia de Tiago PZK habló por primera vez tras el escándalo y dejó una frase que encendió todo. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
La ex de Tiago PZK rompió el silencio tras el escándalo: Cuando me rompen el corazón...

El supuesto romance secreto de Tiago PZK quedó en el centro de la escena después de que La Tía Sebi asegurara que el cantante estaba de novio con una joven llamada Morena hasta hace apenas dos semanas. Según la versión que circuló en redes, la relación habría terminado de manera inesperada y la joven se habría enterado de la ruptura mientras se encontraba en un campamento musical.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

En medio del revuelo, Morena apareció en sus redes sociales y habló por primera vez con sus nuevos seguidores, aunque evitó mencionar directamente a Tiago PZK o confirmar la relación.

“¿Qué onda la gente por ahí? Son chismosos, ¿eh? Están entrando a mi perfil a sacar información, chicos”, comenzó, entre risas, al notar la enorme cantidad de personas que habían comenzado a seguirla.

Lejos de entrar directamente en la polémica, decidió presentarse: “No tengo absolutamente nada para decir más que presentarme. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Morena, soy cantante, artista, actriz, si pintaría algún día. Ah, un placer. Bienvenidos a este camino de vida”.

La joven contó además que hace dos años trabaja en su proyecto como cantante solista y que anteriormente compartía la música con su hermana.

“Hace 2 años que vengo sacando música, que estoy en mi proyecto como solista. Antes cantaba con mi hermana. Bueno, después les voy a hacer un videíto explicativo de toda mi carrera”, explicó.

Pero hubo una frase de Morena que rápidamente llamó la atención de quienes siguen el escándalo. Al hablar de sus próximos proyectos musicales, lanzó: “Se vienen temazos nuevos. A mí cuando me rompen el corazón me sacan algo de adentro que, bueno, salen después canciones”.

La declaración generó todavía más especulaciones en redes, especialmente porque La Tía Sebi había asegurado que Morena habría quedado afectada por el supuesto final de su vínculo con Tiago PZK.

Según la versión que había contado la creadora de contenido, Morena se encontraba en un campamento dedicado a la composición musical cuando habría recibido la noticia de que el cantante había decidido terminar la relación. Incluso, Sebi aseguró haber guardado un TikTok que la joven publicó y eliminó rápidamente, en el que decía: “Hace dos semanas estaba de novio conmigo”.

Ahora, Morena eligió otro tono para referirse al revuelo y pidió que el tema sea tratado con cuidado.

“Hay que abordar este tema con amor. Menos odio”, expresó en su descargo.

Además, reconoció que la enorme repercusión la llevó a alejarse de las redes: “Ay, yo no puedo entrar a Twitter, no puedo entrar a ninguna red social, chicos. Es muy feo lo que está pasando”.

Y agregó: “Yo supongo que en unos días esto va a calmar para todos, pero nada, más amor, más amor”.

Antes de despedirse, Morena aprovechó el inesperado interés que despertó su nombre para invitar a sus nuevos seguidores a conocer su carrera artística: “Ojalá que se queden y me acompañen” y “Espero que puedan escuchar mis canciones. Se vienen temazos nuevos”.

Por el momento, la joven no confirmó públicamente que haya mantenido una relación con Tiago PZK, ni tampoco hizo referencia directa a La Joaqui. Sin embargo, su aparición en redes y, especialmente, sus palabras sobre un corazón roto volvieron a alimentar las especulaciones alrededor de la historia.

Todo ocurre mientras Tiago PZK y La Joaqui también son protagonistas de rumores de un posible acercamiento. El cantante publicó recientemente un video musical con una sugestiva frase y la artista lo compartió en sus redes, aunque ninguno confirmó públicamente un romance.

En pocas palabras

  • Ex de Tiago PZK: Morena habló por primera vez tras rumores de romance y separación.
  • Dichos de Morena:
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Garrapiñadas de almendras: la receta fácil y crujiente para hacer en casa
"Backrooms", la película de terror del año, vuelve a la pantalla grande en la Fiesta del Cine
Aromatizante casero para la almohada: ayuda a dormir mejor y combate los ácaros

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar