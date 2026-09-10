La ex de Tiago PZK rompió el silencio tras el escándalo: "Cuando me rompen el corazón..."

La joven contó además que hace dos años trabaja en su proyecto como cantante solista y que anteriormente compartía la música con su hermana.

“Hace 2 años que vengo sacando música, que estoy en mi proyecto como solista. Antes cantaba con mi hermana. Bueno, después les voy a hacer un videíto explicativo de toda mi carrera”, explicó.

Pero hubo una frase de Morena que rápidamente llamó la atención de quienes siguen el escándalo. Al hablar de sus próximos proyectos musicales, lanzó: “Se vienen temazos nuevos. A mí cuando me rompen el corazón me sacan algo de adentro que, bueno, salen después canciones”.

La declaración generó todavía más especulaciones en redes, especialmente porque La Tía Sebi había asegurado que Morena habría quedado afectada por el supuesto final de su vínculo con Tiago PZK.

Según la versión que había contado la creadora de contenido, Morena se encontraba en un campamento dedicado a la composición musical cuando habría recibido la noticia de que el cantante había decidido terminar la relación. Incluso, Sebi aseguró haber guardado un TikTok que la joven publicó y eliminó rápidamente, en el que decía: “Hace dos semanas estaba de novio conmigo”.

Ahora, Morena eligió otro tono para referirse al revuelo y pidió que el tema sea tratado con cuidado.

“Hay que abordar este tema con amor. Menos odio”, expresó en su descargo.

Además, reconoció que la enorme repercusión la llevó a alejarse de las redes: “Ay, yo no puedo entrar a Twitter, no puedo entrar a ninguna red social, chicos. Es muy feo lo que está pasando”.

Y agregó: “Yo supongo que en unos días esto va a calmar para todos, pero nada, más amor, más amor”.

Antes de despedirse, Morena aprovechó el inesperado interés que despertó su nombre para invitar a sus nuevos seguidores a conocer su carrera artística: “Ojalá que se queden y me acompañen” y “Espero que puedan escuchar mis canciones. Se vienen temazos nuevos”.

Por el momento, la joven no confirmó públicamente que haya mantenido una relación con Tiago PZK, ni tampoco hizo referencia directa a La Joaqui. Sin embargo, su aparición en redes y, especialmente, sus palabras sobre un corazón roto volvieron a alimentar las especulaciones alrededor de la historia.

Todo ocurre mientras Tiago PZK y La Joaqui también son protagonistas de rumores de un posible acercamiento. El cantante publicó recientemente un video musical con una sugestiva frase y la artista lo compartió en sus redes, aunque ninguno confirmó públicamente un romance.