Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 8 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 8 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 7 = 12
La expresión queda así: 12² - 8 × 8 + 21
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 8 × 8 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 144 - 64 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 64 = 80 |
80 + 21 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, una multiplicación ubicada en el medio o una potencia después de un paréntesis pueden modificar por completo el camino. Practicar desafíos así ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la lectura cuidadosa de cada signo.