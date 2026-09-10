En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 8 + 21.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes para resolver antes de seguir leyendo

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 8 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 8 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 144 - 64 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 64 = 80 |

80 + 21 = (?)

Resultado final: 101

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, una multiplicación ubicada en el medio o una potencia después de un paréntesis pueden modificar por completo el camino. Practicar desafíos así ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la lectura cuidadosa de cada signo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar