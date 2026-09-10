Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 8 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 8 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 144 - 64 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 64 = 80 |

80 + 21 = (?)

Resultado final: 101

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, una multiplicación ubicada en el medio o una potencia después de un paréntesis pueden modificar por completo el camino. Practicar desafíos así ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la lectura cuidadosa de cada signo.