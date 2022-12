El Kun Agüero cruzó a un streamer español que apuntó contra la Selección: "Me caes para el ort..."

Todo comenzó cuando DJMariio se sumó a las críticas del festejo de la Selección Nacional contra Países Bajos, tras superarlos por penales. El argentino lo mandó a jugar al “FIFA”, en tono socarrón demostrando que nunca jugó al fútbol de forma profesional.

Luego de eso, tuvieron un tenso cruce en vivo. “DJ Mariio no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenes muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo", le recriminó el Kun.

“Me caes para el orto, nada más, y te lo digo en la cara”, se sinceró Agüero y al escucharlo los demás streamers intentaron calmar las aguas.

Entonces, el Kun planteó: “¿De verdad que están pelotudeando, no?”, a lo que Piqué contestó: “Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”.

Entonces, pusieron paños fríos y siguieron con la idea de la reunión que es armar un torneo con ex figuras del fútbol y transmitirla por Twitch.

El regalo de Messi al hijo del Kun Agüero tras la victoria de Argentina ante Croacia

La goleada de la Selección Argentina ante Croacia 3 a 0 por las semifinales del Mundial Qatar 2022 aumentaron la ilusión de todo un país y desató una gran cantidad de mensajes de los famosos en las redes a pura alegría.

Tras la importante victoria, Lionel Messi tuvo un lindo gesto con el hijo de su amigo, el Kun Agüero: el capitán argentino le regaló el short que utilizó durante el partido a Benjamín, hijo del Kun.

Que el propio ex delantero del Atlético Madrid y Barcelona quien contó el especial encargo que le hizo su hijo Benjamín antes de visitar al plantel la selección en el vestuario del estadio Lusail de Doha.

Messi cumplió con el pedido de su amigo y le dio el short, con rastros de pasto del partido, que utilizó durante el partido mundialista y con el que convirtió un gol de penal en el pase a la final del Mundial.