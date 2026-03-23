Qué va a pasar con OnlyFans luego de la trágica muerte de su fundador Leonid Radvinsky

OnlyFans llega a este momento como una empresa gigantesca, con cientos de millones de usuarios y millones de creadores en todo el mundo, pero también bajo una presión permanente por los debates en torno al contenido adulto, la moderación y los controles internos.

Por eso, más que una parálisis inmediata, la muerte de Radvinsky parece abrir una nueva etapa: la de una plataforma que deberá demostrar si puede sostener su modelo sin el empresario que la convirtió en un fenómeno global.

Aunque su muerte sacude a la empresa, todo indica que OnlyFans no dejará de funcionar en lo inmediato. En los últimos años, Radvinsky había trasladado su participación a un fideicomiso y la compañía ya venía explorando alternativas de venta o reestructuración accionaria, por lo que el negocio contaría con una estructura preparada para seguir operando más allá de su figura personal.

Ese dato es clave: el golpe es simbólico y estratégico, pero no necesariamente operativo en el corto plazo.

De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de Onlyfans, a los 43 años

Nacido en Ucrania en 1982 en el seno de una familia judía, emigró a Chicago cuando era un niño. En el año 2002 se graduó en economía en la Universidad de Northwestern, en esa ciudad ubicada al noreste del mapa estadounidense. En su currículum también se menciona experiencia en programación informática, con varios sitios web creados desde que era un adolescente.

En el 2009, Radvinsky fundó el fondo de capital Leo, que invirtió principalmente en empresas de tecnología. Su mayor apuesta se concretó en el 2018, cuando adquirió una participación del 75% en Fenix Internacional Ltd, la matriz de OnlyFans.

Bajo su liderazgo, esa plataforma se centró en el contenido para adultos y se convirtió en uno de los servicios digitales con más fama entre los creadores de contenido pornográfico, con especial protagonismo de los amateurs más que de las grandes productoras del sector. Hacia fines de 2023, OnlyFans tenía ingresos por encima de los 6.600 millones de dólares, un crecimiento año a año en torno al 20%.

En su perfil oficial en LinkedIn se indica que ha sido un “reconocido inversor de capital riesgo, filántropo y emprendedor tecnológico con especial interés en las plataformas emergentes de redes sociales” y que su firma invirtió desde el 2018 más de 3 millones de dólares en el desarrollo de plataformas de código abierto para impulsar el futuro de las redes sociales.

A un costado de su vínculo con OnlyFans, y más allá de los escasos detalles acerca de su vida personal, es sabido que Radvinsky encabezó numerosas acciones de filantropía, muchas de las cuales se enfocaron en ayuda a pacientes con cáncer y apoyo a investigaciones científicas. También donó 5 millones de dólares a Ucrania en el 2022, cuando inició la guerra con Rusia.