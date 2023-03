El Kun Agüero y una dura denuncia a la Aduana: ¿Lo quisieron coimear?

"Lo mal que está Argentina, de los únicos tres países que no reciben producto, uno es Argentina", comenzó el Kun. "La ropa de Krü Sports (su equipo de streamers) se la tengo que llevar yo en una valija, no la puedo mandar desde acá", agregó. Y ante la mirada de Ibai, explicó toda la burocracia. "La Aduana te pide el código de una remera. No le puedo pasar el código de las cosas uno por uno. Mandamos todo, quedó en la Aduana. Estuvo nueve meses parado. Todos los que trabajan en la Aduana deben tener ropa de marca, relojes..."

Mirá la denuncia del Kun Agüero contra la Aduana argentina

¿Qué pasó en la transmisión de Ibai Llanos y el Kun Agüero?

Sergio “Kun” Agüero sufrió un problema en su corazón mientras transmitía en vivo junto al español Ibai Llanos en un stream. Todo venía bien hasta que el ex jugador se tomó el pecho con su mano asustando a todos.

Kun se frenó y se agarró el pecho con una mano: “Ey Kuni, son las dos de la mañana”, le replicó su compañero mientras se daba cuenta que algo extraño estaba sucediendo.

“Uff, creo que... (Chequea su celular) creo que me agarró una mini arritmia”, le confesó el ex jugador. Ibai se puso nervioso y cambió radicalmente su cara: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, le aseguró el Kun mientras se tomaba el pulso. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, añadió.

“Fue raro, fue raro eh”, consideró Agüero mirando el celular. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, continuó.

“Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, intentó bromear en ese momento para descontracturar. “¿Cerramos el directo?”, le propuso Ibai. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar...”, entonces le pidió que luego le cuente a la gente cómo seguía.

Vale recordar que el Kun debió dejar el fútbol profesional por esta afección el 15 de diciembre de 2021. Todo fue cuando el jugador de 34 años sufrió una arritmia cardíaca durante el partido que se desarrolló el pasado 30 de octubre del 2021 frente al Alaves por la liga española. Tuvo que abandonar el campo ante la incertidumbre de todos los presentes.