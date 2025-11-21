El movimiento de Venus y Marte sacudió el amor: los 4 signos que podrían volver con un ex

¿Qué está generando este movimiento de Venus y Marte?

El combo cósmico activa:

Aumentos de deseo

Ganas de contacto físico

Memoria sentimental intensificada

Impulsos repentinos

Reapertura de un capítulo inconcluso

En pocas palabras: el corazón se prende fuego y la cabeza llega tarde.

image Foto: Venus y Marte vuelven con el amor.

Los 4 signos más tentados a volver con un ex

1. Aries

Marte les enciende la chispa y Aries quiere resolver ya. Pueden sentir un deseo repentino de retomar algo pendiente.

Consejo: no mandar audios largos a las 2 AM.

2. Tauro

Venus mueve la nostalgia y Tauro piensa: “lo estable también puede volver”.

Consejo: asegurarse de no estar idealizando lo que fue.

3. Leo

Este tránsito toca el ego y el deseo. Pueden necesitar una conversación que cierre una herida o que reactive algo.

Consejo: hablar sin drama innecesario.

4. Libra

Regidos por Venus, se vuelven sensibles a la armonía rota. Pueden buscar recuperar un vínculo.

Consejo: que el motivo sea genuino, no la soledad.

Señales claras de que el tránsito te está afectando

Revisás chats viejos

Recordás conversaciones importantes

Te llega un mensaje que te mueve el piso

Tenés sueños demasiado simbólicos

Aparece alguien que dabas por cerrado

No es casualidad. Venus y Marte están “encendiendo” el pasado.

¿Conviene volver con alguien ahora?

La respuesta no es sí o no. Es:

¿Hubo aprendizaje real?

Si nada cambió, nada cambia.

¿Hay amor o solo nostalgia?

La nostalgia es una tramposa excelente.

¿Esa persona suma a tu versión actual?

La pregunta más reveladora.

El clima amoroso del fin de semana

Se intensifica el contacto, la curiosidad, el deseo y las oportunidades. También pueden darse encuentros casuales, mensajes sorpresa y conversaciones muy sinceras.

No todo termina en reconciliación: a veces lo intenso sirve para cerrar definitivamente.

FAQ

¿Todos vamos a volver con un ex?

No, pero estos signos tendrán más tentación.

¿Puede aparecer alguien del pasado “no romántico”?

Sí, amistades o conocidos.

¿Conviene confiar en el impulso?

Mejor pensarlo un día.

¿Es un tránsito conflictivo?

Solo si actuás sin filtro.

¿Puede traer nuevos vínculos?

Muchísimos.

Conclusión

Venus y Marte no vienen a complicarte: vienen a mostrar qué parte del corazón sigue activa. Elegir qué hacer con esa información es tu poder.