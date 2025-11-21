En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Marte
HORÓSCOPO

El movimiento de Venus y Marte sacudió el amor: los 4 signos que podrían volver con un ex

El cosmos se movió y reactivó pasiones, recuerdos y tentaciones con el movimiento de venus y Marte. Estos signos podrían caer en el reencuentro.

Foto: Venus y Marte y los 4 signos que quieren volver con su ex

Foto: Venus y Marte y los 4 signos que quieren volver con su ex

Cuando Venus y Marte se mueven al mismo tiempo, el clima amoroso cambia de golpe. Es como si el universo apretara un botón que dice: “revisar vínculos pendientes”. De repente aparecen señales: mensajes inesperados, likes sospechosos, sueños raros con exes, ganas de “ver qué onda”.

Leé también Mercurio retrógrado sorprendió con mensajes inesperados: los 6 signos que recibirán noticias que cambian todo
Foto: Mercurio retrógrado con los 6 signos que tendrán nuevas noticias

Este tránsito sacudió la energía del amor, mezclando nostalgia, deseo y adrenalina.

Cuatro signos están especialmente propensos a mirar hacia atrás y preguntarse:

“¿y si todavía hay algo?”

¿Qué está generando este movimiento de Venus y Marte?

El combo cósmico activa:

  • Aumentos de deseo

  • Ganas de contacto físico

  • Memoria sentimental intensificada

  • Impulsos repentinos

  • Reapertura de un capítulo inconcluso

En pocas palabras: el corazón se prende fuego y la cabeza llega tarde.

image
Foto: Venus y Marte vuelven con el amor.

Foto: Venus y Marte vuelven con el amor.

Los 4 signos más tentados a volver con un ex

1. Aries

Marte les enciende la chispa y Aries quiere resolver ya. Pueden sentir un deseo repentino de retomar algo pendiente.

Consejo: no mandar audios largos a las 2 AM.

2. Tauro

Venus mueve la nostalgia y Tauro piensa: “lo estable también puede volver”.

Consejo: asegurarse de no estar idealizando lo que fue.

3. Leo

Este tránsito toca el ego y el deseo. Pueden necesitar una conversación que cierre una herida o que reactive algo.

Consejo: hablar sin drama innecesario.

4. Libra

Regidos por Venus, se vuelven sensibles a la armonía rota. Pueden buscar recuperar un vínculo.

Consejo: que el motivo sea genuino, no la soledad.

Señales claras de que el tránsito te está afectando

  • Revisás chats viejos

  • Recordás conversaciones importantes

  • Te llega un mensaje que te mueve el piso

  • Tenés sueños demasiado simbólicos

  • Aparece alguien que dabas por cerrado

No es casualidad. Venus y Marte están “encendiendo” el pasado.

¿Conviene volver con alguien ahora?

La respuesta no es sí o no. Es:

¿Hubo aprendizaje real?

Si nada cambió, nada cambia.

¿Hay amor o solo nostalgia?

La nostalgia es una tramposa excelente.

¿Esa persona suma a tu versión actual?

La pregunta más reveladora.

El clima amoroso del fin de semana

Se intensifica el contacto, la curiosidad, el deseo y las oportunidades. También pueden darse encuentros casuales, mensajes sorpresa y conversaciones muy sinceras.

No todo termina en reconciliación: a veces lo intenso sirve para cerrar definitivamente.

FAQ

¿Todos vamos a volver con un ex?

No, pero estos signos tendrán más tentación.

¿Puede aparecer alguien del pasado “no romántico”?

Sí, amistades o conocidos.

¿Conviene confiar en el impulso?

Mejor pensarlo un día.

¿Es un tránsito conflictivo?

Solo si actuás sin filtro.

¿Puede traer nuevos vínculos?

Muchísimos.

Conclusión

Venus y Marte no vienen a complicarte: vienen a mostrar qué parte del corazón sigue activa. Elegir qué hacer con esa información es tu poder.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venus Marte Signos amor
Notas relacionadas
Qué significa que te llamen por WhatsApp sin avisar en vez de escribirte, según la psicología
Estalló la Luna intensa del fin de semana: los 5 signos más afectados por el impacto emocional
Netflix estrenó una comedia con Tom Hanks y se convirtió en la película del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar