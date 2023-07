El otro cambio de vida de Jey Mammon: el secreto de cómo bajó 20 kilos

"Hace dos meses que sostengo este peso, que me miro al espejo y no me angustio", dijo a la revista Pronto. Entonces, explicó cómo fue: "Cuando me operaron de apendicitis dejé el cigarrillo y me comí todo. Fue hace dos años".

"Fumaba dos atados por día. Mientras estuve internado no pude fumar, y cuando salí encendí un pucho y no me pareció espantosa la primera pitada, pero dejé y probé con un cigarrillo electrónico y me sentí un boludo. Aproveché y no fumé más. Me daba asco".

"Un día me vi pidiéndome un kilo de helado y comiéndomelo solito y tomé el otro compromiso. Alguna vez había ido a un nutricionista y tenía un plan alimentario y desde hace unos meses tengo un entrenador personal", contó.

La terrible reacción de Jésica Cirio cuando Jey Mammon se sentó a su lado en los Martín Fierro 2023

No fue sorpresa que Jey Mammon apareciera en la entrega de los Martín Fierro 2023. El humorista y conductor fue invitado y anunció que se haría presente en el lugar, pero a sus ex compañeros de La Peña de Morfi y no les gustó nada su presencia.

Pudieron captar justo la reacción de Jésica Cirio al ver que Jey se sentaba en la mesa una hora y media luego de haber arrancado la ceremonia. Cirio se puso muy fastidiosa por tenerlo al lado y las cámaras de Ciudad Magazine la enfocaron justo.

A la conductora no le gustó nada que su excompañero fuera a la gala y lo observó con la peor de las caras, al igual que muchos otros invitados. Pero, a Jey eso no le importó, ya que solo quiere limpiar su nombre tras la denuncia de Lucas Benvenuto, que lo acusó de abuso sexual durante varios años cuando era menor de edad.

"El que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él. ¿Voy a ir con una ametralladora? ¿Cuál es el miedo? Estoy más allá de los Martin Fierro y de La Peña de Morfi. Para mí esa noche es muy especial porque va de los premios, es una noche para mí, en lo personal. Es un reencuentro con la gente del medio. Con la gente en la calle es hermoso lo que pasa", dijo Mammon el sábado en Secretos Verdaderos.

Entonces, ante esto sus compañeros le hicieron caso y abandonaron la mesa dejando a Jey solo, sentado con su acompañante.