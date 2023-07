La inquietante versión que comentó Mirtha Legrand sobre cómo se fue Jey Mammon de los Martín Fierro

Polemica en el bar comunicación telefónica con Mirtha Legrand - Jey Mammon no hizo bien en ir a los MArtín Fierr o- captura.jpg

Fue allí cuando Mirtha Legrand, quien se caracteriza por su honestidad a la hora de opina, no dudó en afirmar que "No hizo bien en ir. No, no no..." e inmediatamente preguntó con la mayor de las inocencias: "Además se llevó un disgusto, ¿no? Sus compañeros se fueron de la mesa. O se dijo eso... se corrieron varias versiones".

Pero rápidamente intervino el presidente de APTRA para aclarar que no fue así. "No se fue llorando, tampoco bailando. Se fue como llegó. Él sabía que iba a ser así", aseguró entonces Luis Ventura.

Se supo con quién se fue Jey Mammon después de los Martín Fierro 2023

Este lunes, la presencia de Jey Mammon en los Premios Martín Fierro 2023 fue de lo más comentado de la ceremonia. El conductor y humorista asistió a la entrega luego de la fuerte denuncia de Lucas Benvenuto, que trascendió en los medios.

En un momento de la noche, el cómico quedó solo en la mesa de La Peña de Morfi, programa que estaba nominado en la categoría Musical. La imagen de la mesa vacía se volvió viral.

En Intrusos contaron que pocas fueron las figuras que se acercaron a saludar a Jey luego de escándalo mediático. Sin embargo, hubo alguien se acompañó al artista cuando terminó la ceremonia.

¿De quién se trata? De la nutricionista Romina Pereiro, panelista de Ariel en su salsa, el programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe.

"No se fue solo, hay una persona que lo escoltó hasta la salida, esta persona es Romina Pereiro. Se acercó a Jey Mammón cuando él se estaba yendo, lo abrazó y se fueron juntos desde el hotel. Ella lo dejó en la puerta y él se tomó un taxi", reveló Guido Zaffora en el ciclo de América.