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Las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Marina Calabró repasó las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

21 jul 2026, 18:05
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seleccion argentina
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Tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, comenzaron a circular distintas teorías conspirativas que buscaron explicar el resultado. En ese contexto, Marina Calabró repasó algunas de las versiones en PrimiciasYa (América TV), aunque dejó en claro que solo las estaba enumerando y no respaldando.

"Esto se lo escuché anoche a Feinmann, de hecho estaba en el compacto, que había llegado una suerte de rumor a la concentración de que el FBI iba a buscar a Chiqui Tapia al vestuario por una supuesta operación para detenerlo", comenzó comentando la conductora.

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Ante esa versión, Diego Moranzoni intervino para marcar una diferencia: "Pero no tiene causas en Estados Unidos para que lo detengan".

Sin embargo, Calabró continuó con el repaso de las distintas hipótesis que comenzaron a viralizarse tras la final. "No tiene causas en Estados Unidos, no tiene pedido de captura internacional. La cuestión Malvinas, esta idea de que las Malvinas son argentinas, la idea que compartimos, la bandera que expresaba esta idea, sostenida por buena parte de los jugadores, que les hubiera valido, les podría valer una suspensión de 10 años, si ganaban. Como que acá hubo un trueque: 'Ok, perdemos la final a cambio de que no nos suspendan 10 años'. Es la teoría, no la estoy avalando, la estoy simplemente enunciando".

Además, la periodista hizo referencia a otras versiones que también comenzaron a instalarse en las redes sociales y distintos espacios de debate. "Después, lesiones llamativas en los rivales de España. Se habla de una acumulación de lesiones, algunas medio dudosas en los rivales de España. También uno podría pensar como si alguien pudiera elegir cómo, cuándo lesionarse. Y, por otro lado, lo que apuntaban que la FIFA eligió un árbitro europeo, el esloveno, que tiene causas penales".

En el mismo programa también buscaron la opinión de Jorge Rial, quien fue tajante al descartar cualquier especulación y atribuyó la derrota exclusivamente al rendimiento futbolístico del equipo argentino.

"Yo no creo en ninguna teoría conspirativa, la Tierra no es plana. Me divierte como para olvidarme un poco del domingo, nada más que por eso, lo tomo como algo para divertirme después de lo del domingo. Pero no pateamos una sola vez al arco, no hay teoría conspirativa, jugaron mejor que nosotros y no ganaron, la verdad es esa", remarcó el periodista.

Qué dijo el papá de Rodrigo De Paul sobre las fuertes teorías por la final del Mundial

Roberto, padre de Rodrigo De Paul, habló públicamente sobre la arenga de Lionel Messi que se viralizó en la final del Mundial 2026 y, al mismo tiempo, desestimó las especulaciones que circularon en redes sociales tras el encuentro.

“Olvidémonos de todo”, fue la frase que el capitán lanzó a sus compañeros al salir del vestuario en Nueva Jersey. Ese grito se expandió velozmente y dio lugar a múltiples interpretaciones sobre el trasfondo de sus palabras.

El papá de De Paul eligió el programa La mañana con Moria (El Trece) para dar su visión y compartir detalles de lo que se vivió puertas adentro con La Scaloneta.

“Muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron, son sensaciones encontradas. Estar tan cerca de un bicampeonato, terminar el partido, verlo llorar, verlo pedir perdón, a un padre le duele. Pero feliz porque ellos están felices de haberle dado tantas alegrías al pueblo argentino. Fueron 45 días muy intensos”, expresó con emoción.

Moria Casán no esquivó la polémica y se metió de lleno en el análisis de la arenga. “Qué rara que fue la arenga en el final ‘olvidar de todo’ en vez de arenga para arriba como de resignación de lo que decía Messi. ¿Era porque se terminaba una era o por una mala noticia de que podía ganar España?", preguntó la conductora.

Roberto respondió con firmeza: “Yo creo que en este nivel de partidos y de competencia no hay nada de eso. Lo que pasa es que a veces te enfrentas con un mal día o las cosas no salen, pero no creo nada de eso. Después hay que contemplar muchas cosas: el clima era muy agobiante, son partidos".

En esa línea, contó que su hijo sintió con fuerza el golpe de la derrota ante España y desestimó las teorías sin sustento que se multiplicaron: “Yo lo dejé hacer su duelo, estaba muy angustiado, muy nervioso. Como dije antes, estaba a un pasito de hacer más historia. Y después lo demás, para mí, no existe. Después lo demás para mi no existe, aparte conociendo a mi hijo, yo creo que si hubiera sabido algo de eso, no lo soportaría”.

“Estaban duelando antes de salir a la cancha tal vez la época que se termina tal vez Messi”, cerró Moria Casán, dejando abierta la interpretación sobre el futuro del capitán.

     

 

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