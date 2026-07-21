El papá de Rodrigo de Paul reveló qué piensa de Tini Stoessel y del casamiento con su hijo.

El contundente posteo de Rodrigo De Paul tras la caída de Argentina en la final del Mundial

La Selección Argentina cayó en la final del Mundial 2026 contra España en tiempo extra, y Rodrigo De Paul reflejó el dolor de la derrota en un contundente posteo en su Instagram, en el que además apuntó contra las "conspiraciones infundadas" que recibió la Albiceleste durante el torneo. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", comenzó el mediocampista, y agregó: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan".

En el cierre de su mensaje, más allá del padecimiento por la derrota, De Paul completó con una frase contundente: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO". El volante, que fue titular en la final y reemplazado a los 70 minutos, no regresó al país junto al resto de la delegación, al igual que Lionel Messi, quien también compartió un emotivo mensaje en el que remarcó que "este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".