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El papá de Rodrigo de Paul reveló qué piensa de Tini Stoessel y del casamiento con su hijo

Roberto, el papá de Rodrigo de Paul, habló del vínculo entre el jugador y la ex chica Disney, Tini Stoessel.

21 jul 2026, 17:43
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El papá de Rodrigo de Paul reveló qué piensa de Tini Stoessel y del casamiento con su hijo.

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El papá de Rodrigo de Paul reveló qué piensa de Tini Stoessel y del casamiento con su hijo.

Luego de hablar de cuestiones deportivas y del cierre del Mundial, Moria Casán aprovechó la entrevista con Roberto de Paul, el papá de Rodrigo de Paul, para preguntarle por una de las versiones que más repercusión generó en los últimos tiempos: la posibilidad de un casamiento entre el futbolista y Tini Stoessel.

Durante la charla en vivo por La Mañana con Moria (El Trece), la conductora quiso saber cómo es la relación entre la cantante y el mediocampista de la Selección Argentina. "¿Cómo se lleva con Tini? ¿Viene el casamiento? ¿Está contento?", le preguntó Moria. Con humor, Roberto de Paul respondió sobre la posibilidad de una boda: "Invitación al casamiento todavía no recibí", generando risas en el estudio.

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Luego, el papá del futbolista dejó en claro la buena impresión que tiene de la artista. "¿La conocés?", le consultaron, a lo que no dudó en responder: "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable". Además, destacó el vínculo que tienen y la importancia que tiene la cantante en la vida de su hijo: "Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10".

La versión de una gran boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzó a tomar fuerza tiempo atrás, especialmente luego de que en LAM deslizaran una posible fecha vinculada a una jornada muy especial para el futbolista: el 18 de diciembre, día en que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022 tras vencer a Francia en la final.

El contundente posteo de Rodrigo De Paul tras la caída de Argentina en la final del Mundial

La Selección Argentina cayó en la final del Mundial 2026 contra España en tiempo extra, y Rodrigo De Paul reflejó el dolor de la derrota en un contundente posteo en su Instagram, en el que además apuntó contra las "conspiraciones infundadas" que recibió la Albiceleste durante el torneo. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", comenzó el mediocampista, y agregó: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan".

En el cierre de su mensaje, más allá del padecimiento por la derrota, De Paul completó con una frase contundente: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO". El volante, que fue titular en la final y reemplazado a los 70 minutos, no regresó al país junto al resto de la delegación, al igual que Lionel Messi, quien también compartió un emotivo mensaje en el que remarcó que "este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

     

 

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