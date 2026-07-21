Luego de cinco ruedas en alza, el dólar oficial bajó y el riesgo país se mantuvo en 417 puntos

En ese contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan subió una unidad y cerró en 417 puntos básicos.

En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial prácticamente no mostró variaciones, mientras que en todo 2026 acumula una suba de apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación registrada durante el primer semestre.

Las acciones argentinas mostraron un desempeño superior al de la deuda soberana, con las compañías del sector energético entre las principales ganadoras de la jornada, en línea con la suba del precio internacional del petróleo generada por el conflicto en la región.

Las compras del Central

En el frente cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas y cerró la jornada con un saldo positivo de US$45 millones. De esta manera, las reservas internacionales alcanzaron los US$48.919 millones, según los datos oficiales difundidos por la autoridad monetaria.

Además, el BCRA informó que el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.498,403, mientras que la tasa TAMAR de bancos privados cerró en 22,69% nominal anual y la BADLAR de bancos privados se ubicó en 21,13% nominal anual, indicadores que continúan siendo seguidos de cerca por el mercado para evaluar las condiciones financieras y el rendimiento de las colocaciones en pesos.