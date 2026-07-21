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Luego de cinco ruedas en alza, el dólar oficial bajó y el riesgo país se mantuvo en 417 puntos

El tipo de cambio oficial cortó una racha de cuatro subas consecutivas, mientras el riesgo país se mantuvo estable y los bonos soberanos operaron con leves bajas. Las acciones energéticas lideraron las ganancias y el Banco Central volvió a comprar divisas.

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 El tipo de cambio oficial cortó una racha de cuatro subas consecutivas

 El tipo de cambio oficial cortó una racha de cuatro subas consecutivas, mientras el riesgo país se mantuvo estable y los bonos soberanos operaron con leves bajas. (Foto: archivo)

El dólar oficial bajó por primera vez en cinco ruedas y el riesgo país se mantuvo en 417 puntos, mientras los bonos soberanos en dólares registraron leves bajas y las acciones argentinas encontraron impulso en el sector energético. El mercado continuó atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente, que siguió condicionando el ánimo de los inversores.

Leé también El dólar inició la semana en baja mientras el mercado prevé una suba recién a fin de año
La cotización oficial retrocedió en el mercado mayorista, aunque continúa en niveles récord. (Foto: archivo).

El tipo de cambio oficial mayorista cerró en $1.477,50 para la venta, con una baja de $0,50 en las dos primeras ruedas de la semana. En tanto, el dólar oficial del Banco Nación finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, mientras que el promedio vendedor informado por el Banco Central fue de $1.498,403.

El dólar oficial del Banco Nación finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. (Foto: archivo)

El dólar oficial del Banco Nación finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. (Foto: archivo)

Qué pasó en los mercados

En los mercados paralelos, el dólar blue se ubicó en $1.545 para la venta. A su vez, el dólar MEP cerró en $1.508,09 y el contado con liquidación operró en $1.566,45.

En la renta fija, los bonos soberanos en dólares retrocedieron hasta 1,2%, con el Global 2046 entre los títulos de peor desempeño en el mercado local. Los Bonares, por su parte, registraron variaciones mínimas.

En ese contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan subió una unidad y cerró en 417 puntos básicos.

En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial prácticamente no mostró variaciones, mientras que en todo 2026 acumula una suba de apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación registrada durante el primer semestre.

Las acciones argentinas mostraron un desempeño superior al de la deuda soberana, con las compañías del sector energético entre las principales ganadoras de la jornada, en línea con la suba del precio internacional del petróleo generada por el conflicto en la región.

Las compras del Central

En el frente cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas y cerró la jornada con un saldo positivo de US$45 millones. De esta manera, las reservas internacionales alcanzaron los US$48.919 millones, según los datos oficiales difundidos por la autoridad monetaria.

Además, el BCRA informó que el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.498,403, mientras que la tasa TAMAR de bancos privados cerró en 22,69% nominal anual y la BADLAR de bancos privados se ubicó en 21,13% nominal anual, indicadores que continúan siendo seguidos de cerca por el mercado para evaluar las condiciones financieras y el rendimiento de las colocaciones en pesos.

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